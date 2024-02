Ceará tem atuação de gala de Richard para segurar empate com Náutico e manter plano de Mancini

O Ceará contou com atuação de gala do goleiro Richard no empate sem gols com o Náutico nesta quarta-feira (14), nos Aflitos, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Com time reserva e de jovens da base, o arqueiro foi o craque de uma partida que seguiu o planejamento do Clássico-Rei.

A estratégia de Vagner Mancini foi revelada semana passada, com um revezamento de escalações para ter o time ideal no sábado (17), quando encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense.

Assim, tudo foi executado, com doses de angústia e sofrimento. O time alvinegro terminou a partida com seis jogadores da base e uma média de idade de 21,7 anos. Pelas circunstâncias do embate, sem muitas peças importantes do plantel, fora de casa, o resultado se torna positivo.

Em campo, o Vovô utilizou o esquema 3-5-2, o mesmo adotado na vitória contra a Juazeirense/BA, com três zagueiros (David Ricardo, Lucas Ribeiro e Jonathan), dois alas e um meio-campo totalmente novo, com o volante estreante Jean Irmer, além dos meias Caio Rafael e Léo Rafael.

Legenda: O Ceará resistiu à pressão do ataque do Náutico nos Aflitos Foto: Israel Simonton / Ceará

O funcionamento coletivo existiu durante o 1º tempo, com Barceló e Saulo parando no goleiro Vagner. O panorama de equilíbrio existiu pois Richard foi fundamental para frear o Timbu, que teve uma bola na trave aos 50 minutos, após desvio de Robson Reis - com sinais do novo panorama.

Na volta do intervalo, o jogo foi ataque x defesa. O Ceará foi alvejado, principalmente pelo lado direito defensivo, e não conseguiu contra-atacar, o que transformou o goleiro e capitão em herói. As raras investidas eram isoladas, com Barceló e Saulo - depois Pablo e João Victor - sem ter êxito.

O Ceará sofreu pelas escolhas do rodízio do elenco, mas voltou para casa com um ponto, chegando aos cinco, o que o mantém no G-4 do Grupo A da Copa do Nordeste. Além disso, testou joias da base, ofereceu rodagem para quem tinha atuado pouco e ainda se preservou para o Clássico-Rei.

Pelo contexto imposto, Mancini teve êxito.