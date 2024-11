Ceará tem 18 jogadores com contrato para a temporada de 2025; veja lista

Com o acesso à Série A de 2025, a diretoria do Ceará já iniciou o planejamento da próxima temporada. Com foco na reformulação do elenco, a gestão trabalha na avaliação dos jogadores e tem 18 atletas com contrato para o ano que vem, apurou o Diário do Nordeste.

Os nomes do plantel atual com períodos mais longevos são os zagueiros David Ricardo e Yago, além do atacante Saulo Mineiro. O trio tem contrato até o fim de 2026.

Principal destaque da temporada, o atacante Erick Pulga tem situação contratual até dezembro de 2025. Vale ressaltar que a maior parte do elenco comandado pelo treinador Léo Condé não possui contrato, como os casos do meia Lucas Mugni e do atacante Aylon, que já manifestaram desejo de renovação.

Outra peça que não possui essa garantia, mas deve renovar é o goleiro Richard. No clube desde 2019, o arqueiro de 33 anos encerrava contrato em 2024, mas sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, ficando fora do restante da temporada. Deste modo, deve ampliar no mínimo até o prazo de recuperação total.

O Diário do Nordeste lista todos os jogadores do Ceará no profissional com processo contratual para além de 2024. Há ainda três peças com contratos, mas emprestados.

Jogadores do Ceará com contrato além de 2024

GOL: Bruno Ferreira (abril/2025) e Fernando Miguel (2025).

ZAG: Gabriel Lacerda (2025), Ramon Menezes (2025), David Ricardo (2026) e Yago (2026).

LAE: Eric Melo (junho/2025).

MEI: Jorge Recalde (2025), Lourenço (2025) e Léo Rafael (2025).

ATA: Caio Rafael (2025), Erick Pulga (2025), Daniel Mazerochi (2025), João Victor (2025) e Saulo Mineiro (2026).

Emprestados: o volante Guilherme Castilho, cedido ao Juárez-MEX, tem contrato até 2027, enquanto o meia David, no Palmeiras, e o atacante Janderson, no Atlético-GO, possuem vínculos com o Ceará até 2025.

DM: por conta da grave lesão, o goleiro Richard deve ampliar o contrato para a conclusão da recuperação.

Veja também Alexandre Mota Ceará garante receita milionária com acesso à Série A de 2025 Alexandre Mota Série A de 2025 pode ter recorde de clubes nordestinos na era dos pontos corridos; veja lista