Ceará diminui chance de acesso e precisa de aproveitamento de campeão na Série B; veja cálculos

O Ceará ficou em uma situação muito difícil no sonho pelo acesso à Série A. Com a derrota para o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira (7), a equipe viu a chance de entrar no G-4 se transformar em uma distância de cinco pontos para a zona de classificação. Restando apenas oito rodadas, os números indicam que ainda existe probabilidade de subir de divisão, mas o caminho depende de um fator inédito: aproveitamento de campeão na reta final da Série B de 2024.

Legenda: A distância do Ceará para o G-4 da Série B é de cinco pontos Foto: reprodução / SrGoool

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para o acesso é de 63, que oferece 97% de probabilidade. Para atingir isso, o Vovô necessita de mais 18 pontos até o fim da competição, ou seja, mais seis vitórias em oito partidas. Logo, não há margem para erro nesse momento pois o aproveitamento necessário nos últimos oito jogos é de 75%. Hoje, por exemplo, o índice alvinegro é de 50%. Atual líder da competição, o Novorizontino tem um percentual de 60%.

"Sem dúvida a gente distanciou novamente, mas desde quando eu cheguei aqui, a gente conseguiu em duas oportunidades ter a possibilidade de matematicamente entrar no G-4. Eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando, temos que procurar vencer a próxima partida contra a Ponte Preta em casa. Tem muitos confrontos entre essas equipes que estão na nossa frente, então se a gente fizer bem feito o nosso dever de casa, a gente precisa buscar pelo menos duas vitórias fora para sonhar realmente com acesso. É difícil? É difícil, mas não é impossível até se a gente conseguir esse nível de performance que a gente teve nessa partida de hoje contra o Sport." Léo Condé Técnico do Ceará

O caminho alvinegro é: Ponte Preta (C), Ituano (F), Santos (F), Paysandu (C), Avaí (C), Botafogo-SP (F), América-MG (C) e Guarani (F). São quatro jogos em casa e quatro como visitante. Caso tenha 100% de aproveitamento em casa, mantém as chances. Outra possibilidade de atingir a pontuação é com cinco vitórias e três empates.

O que o Ceará precisa para o acesso na Série B? (UFMG)

62 pontos (90% de chance): + 5 vitórias e 2 empates

63 pontos (97% de chance): + 6 vitórias

64 pontos (99% de chance): + 6 vitórias e 1 empate

Chances do Ceará na Série B de 2024 (UFMG)

Título: 0,6%

Acesso: 14,6%

Rebaixamento: 0%