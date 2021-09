Ceará amplia renovações, mira mercado internacional e tem 26 atletas com contrato para 2022

O Ceará iniciou um movimento interno de renovação contratual do elenco. Restando o 2º turno da Série A do Brasileiro até o fim da temporada, a diretoria alvinegra buscou a expansão dos vínculos de ativos do clube com foco na manutenção de uma base e na janela internacional a longo prazo.

No intervalo recente, por exemplo, o atacante Cléber renovou até dezembro de 2024, o mesmo prazo do zagueiro Gabriel Lacerda e do goleiro Richard. Tratado como uma das principais joia das categorias de base da equipe, o volante Geovane acertou o novo contrato até o fim de 2023.

"Esse movimento é para resguardar os ativos do clube, são atletas do Ceará que podem dar retorno esportivo e financeiro. Com o total de jogadores renovados, serve como base (do elenco) para 2022", declarou o presidente Robinson de Castro.

Legenda: Gabriel Lacerda já fez até gol importante na Série A. Foi dele o tento que garantiu a vitória contra o Atlético-MG Foto: Kid Júnior/SVM

Ao todo, 26 atletas possuem vínculo para a próxima temporada. Em evolução financeira ao longo dos anos, a equipe consegue manter direitos econômicos dos jogadores e pode lucrar com uma eventual negociação, garantindo chance de receita futura, como o caso do atacante Arthur Cabral.

Atletas do Ceará com contrato próximo do fim (2021):

GOL - André Luiz

ZAG - Klaus

ZAG - Luiz Otávio

LAD - Gabriel Dias

LAE - Bruno Pacheco

LAE - Kelvyn

VOL - Fabinho

MEI - Jorginho | pertence ao Athletico-PR

ATA - Airton | pertence ao Cruzeiro

ATA - Yony Gonzalez | pertence ao Benfica, de Portugal

ATA - Helio Borges | pertence ao Azuriz-PR

ATA - Rick

Legenda: Rick é o artilheiro do Ceará na Série A com 4 gols Foto: Kid Júnior / SVM

Dos atletas emprestados, o clube possui cláusulas que permitem a compra ao término do vínculo, a exemplo do último reforço: centroavante Gabriel Novaes, artilheiro na Série D pela Caldense/MG que fica à disposição até o término do Estadual de 2022.

Assim, a equipe protege os jogadores do mercado, se coloca em cenário favorável se surgir uma proposta do mercado e mantém uma ‘espinha dorsal’ do plantel. Alguns pilares do time, como o zagueiro Luiz Otávio e o lateral esquerdo Bruno Pacheco também discutem renovações.

Os demais com vínculo próximo do fim, como o lateral direito Gabriel Dias, devem ser avaliados pelo técnico recém-chegado Tiago Nunes. Dentre os objetivos internos, a gestão deseja a formação de uma equipe mais jovem para os próximos anos.

ATLETAS DO ELENCO PRINCIPAL COM CONTRATO PARA 2022: