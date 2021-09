Ceará fecha contratação de atacante Gabriel Santos, artilheiro de todas as divisões do Brasileiro

O Ceará acertou a contratação de mais um reforço para o restante da temporada 2021. Trata-se do atacante Gabriel Santos, que estava na Caldense, e chega ao Vovô por empréstimo até o fim do Campeonato Cearense 2022. Aos 22 anos, Gabriel ganhou destaque por ser o atual artilheiro de todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

No modelo de negócio, o Alvinegro acertou que há preço de compra fixado ao fim do empréstimo, caso tenha intenção em adquirir o atleta em definitivo, com a possibilidade de compra de 60% dos direitos econômicos. Os outros 40% seguirão com a Caldense.

Jogando pelo time mineiro, ele marcou 13 gols em 14 jogos pela Série D e entrou para a lista dos 20 maiores artilheiros da história profissional do clube, na vigésima posição, ao lado de Jota Lopes e Rubinho.

Ele deverá desembarcar na capital cearense ainda nesta segunda-feira (6) para iniciar os treinamentos e logo ficará à disposição do técnico Tiago Nunes para poder atuar pela Série A do Campeonato Brasileiro.