Bastidores de David Luiz no Fortaleza: conversa iniciada em 2023 e sem o maior salário do elenco

O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro David Luiz. Multicampeão na Europa e com presença constante na Seleção Brasileira, o atleta de 37 anos assina um contrato até o fim de 2026 com o Leão após uma negociação que teve como principal agente justamente Marcelo Paz, CEO do clube, em uma relação e um desejo mútuo de transferência que se iniciou em 2023.

O Diário do Nordeste apurou que foi no fim daquela temporada que o nome surgiu em pauta no Pici, através de contato direto entre o defensor e o dirigente. Com uma boa relação entre as partes, o Fortaleza sonhava com David Luiz, que sempre gostou do projeto tricolor, mas tinha mais um ano de contrato junto ao Flamengo, o que inviabilizava a situação. Com o encerramento do vínculo, tudo mudou, até com a presença do atleta e do CEO em um jogo festivo na sede do clube em dezembro de 2024.

Legenda: David Luiz disputa jogo festivo no Pici com camisa do Fortaleza ao lado de Marcelo Paz; Foto: Reprodução/Redes sociais

O time cearense então retomou o contato na tentativa de superar uma concorrência vasta no mercado nacional e internacional. E venceu: “O David deixou dinheiro para trás, tinha propostas maiores, mas fechou com o Fortaleza por acreditar que pode ter conquistas em um time que cresce”, explicou Paz à reportagem.

Motivos para o Fortaleza contratar David Luiz

Qualidade técnica e perfil que se enquadra no esquema do Vojvoda.

Mentalidade vencedora, com chance de evoluir as demais peças do grupo.

Salário dentro do padrão financeiro do clube, não sendo sequer o mais bem pago.

Vontade do defensor de atuar no Nordeste e acreditar que pode ganhar títulos no Fortaleza.

Relevância internacional e de representatividade da associação do clube com o jogador.

Assim, a paciência tomou conta das tratativas. O departamento de futebol sabia que a decisão era exclusiva do atleta e respeitou o tempo necessário da resposta. Logo, o Fortaleza então foi escolhido por David Luiz, que apostou na evolução técnica do elenco, no retorno ao Nordeste, onde tinha o desejo de atuar após ser revelado pelo Vitória-BA, na gestão e também no calendário.

A troca então é mútua. O Fortaleza acredita que o zagueiro tem a qualidade e a mentalidade necessário para elevar o patamar dos comandados do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, enquanto o próprio jogador reconhece que o clube é um espaço positivo para a sequência da carreira e os próximos desafios, com o intuito de ser um protagonista dentro e fora de campo, envolvendo também outras áreas em prol do desenvolvimento do clube.

Um ponto importante: David Luiz reduziu consideravelmente o salário recebido no Flamengo. Não chega ao Fortaleza como atleta mais bem pago, se adequa ao que o clube pode oferecer financeiramente e sabe que precisará trabalhar, como sempre fez na carreira, para garantir espaço entre os titulares.

O tempo irá contar a história, mas fato é que o Fortaleza traz um zagueiro histórico para o elenco.

FICHA TÉCNICA

Nome: David Luiz Moreira Marinho

Data de nascimento: 22/04/1987 - 37 anos

Posição: Zagueiro

Naturalidade: Diadema-SP

Clubes: Vitória-BA, Benfica-POR, Chelsea-ING, PSG-FRA, Arsenal-ING, Flamengo-RJ e Fortaleza.