A saga do Fortaleza em busca de um ponta-esquerda no mercado

O Fortaleza atravessa uma saga em busca de um ponta-esquerda no mercado. Após vender o atacante Moisés ao Cruz Azul, do México, por um valor milionário recorde no dia 31 de maio, a diretoria tricolor iniciou as tratativas para encontrar uma reposição ao time de Vojvoda.

No processo, diversos nomes foram mapeados, sondados e até receberam propostas. Até o momento, nenhuma situação teve um desfecho positivo, com o clube intensificando a procura no cenário sul-americano.

Apesar da gestão manter sigilo, o mapeamento indicou um perfil: atuar pelos lados, velocidade, drible, forte no 1x1 e bom momento técnico. O alto investimento é um empecilho, uma vez que essas características são valorizadas - o próprio Moisés foi vendido por R$ 24,5 milhões.

Legenda: O Fortaleza busca um ponta-esquerda no mercado sul-americano Foto: arquivo / SVM

O alvo da vez era o atacante argentino Imanol Machuca, mas o Unión Santa Fé, da Argentina, recusou a primeira investida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões). Outro especulado foi o colombiano José Enamorado, do Santa Fé, da Colômbia, já descartado pela gestão.

Nos meses anteriores, o Fortaleza também tentou o venezuelano Savarino, sem avanço com o Real Salt Lake, dos EUA. O mesmo ocorreu com o argentino Carlos Rotondi, do Cruz Azul, do México.

As tentativas seguem. No momento, Vojvoda definiu o esquema 4-2-3-1 como principal, com variações para o 3-5-2, e o lado esquerdo é ocupado pelo meia Tomás Pochettino. As demais opções são os atacantes Guilherme e Romarinho, que não se firmaram, com o meia Calebe surgindo como alternativa no 2º tempo.

O fato é que o Fortaleza deseja mais um ponta-esquerda para o elenco de 2023. Além do mercado difícil, o clube corre contra o tempo, pois a janela fecha no dia 2 de agosto. As contratações oficializadas foram do zagueiro Tobias Figueiredo, do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, do volante Pedro Augusto e do atacante Marinho.