Fortaleza faz proposta por Machuca, mas valor não agrada ao Unión

Com a janela de transferências do futebol brasileiro aberta, o Fortaleza está bastante ativo no mercado e, mesmo com quatro reforços já anunciados, segue buscando novas peças para o elenco. Um dos nomes na lista de desejos do Tricolor é o atacante argentino Imanol Machuca, que joga no Unión. Uma proposta oficial foi feita, mas não agradou ao clube de Santa Fé.

O Diário do Nordeste conversou com um dirigente do Unión que confirmou a proposta do Tricolor, mas afirmou que o valor ficou longe do esperado. Ainda não houve um novo movimento do Fortaleza e nem do Unión, mas as duas equipes devem seguir em negociação até que se haja um consenso em relação a negociação.

Segundo o jornalista argentino Adriano Savalli, o Fortaleza ofereceu 1,5 milhão de dólares por 80% dos direitos econômicos de Machuca, mas o Unión almeja pelo menos 5 milhões de dólares pela venda total do jogador.

🚨 Fortaleza 🇧🇷 hizo una oferta formal por Imanol Machuca. Compra del 80% del pase por U$S 1.500.000. #Union, en principio, pretende U$S 5.000.000 limpios por el 100% de la ficha 🔵⚪🔴🦁. pic.twitter.com/NyscvO0ujF — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) July 14, 2023

Ao Diário do Nordeste, o dirigente do clube argentino confirmou o valor da proposta feita pelo Fortaleza, mas não quis falar sobre quanto o Unión pede pela transação.

Imanol Machuca, de 23 anos, tem vínculo com o Unión de Santa Fé até o fim de 2025. Segundo o Transfermarkt, além da ponta direita, o atleta também joga como ponta esquerda. Na atual temporada, até aqui, fez 23 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência.