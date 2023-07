Presidente do Fortaleza descarta interesse em José Enamorado

O Fortaleza segue monitorando o mercado internacional, especialmente o sul-americano, e teria encontrado uma possível alternativa à recusa do Unión pela proposta enviada ao atacante argentino Imanol Machuca. De acordo com o jornalista colombiano Julián Capera, o Tricolor estaria interessado no ponta-esquerda José Enamorado, que defendia o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Porém, em contato com o Diário do Nordeste nesta sexta-feira (14), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, descartou o interesse em Enamorado.

🚨 Fortaleza 🇧🇷 se suma a la lista de equipos interesados en José Enamorado, quien todavía no resuelve su futuro.



▶️ Detalles en el F5 de hoy: https://t.co/r867JZmhKD pic.twitter.com/BW6JSAq5JS — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 14, 2023

Enamorado tem 24 anos e atua como ponta-esquerda. Na atual temporada, foram 26 jogos, entre Campeonato Colombiano e Copa Sul-Americana, com cinco gols marcados e quatro assistências concedidas. O atleta encerrou sua passagem pelo Independiente Santa Fé e já retornou ao Cartagena, clube da segunda divisão colombiana que detém o seu passe.

Ainda de acordo com o jornalista Capera, o Cartagena tem uma proposta de empréstimo com opção de compra do Junior Barranquilla, equipe que contratou Ceballos, pelo ex-camisa 10 do Santa Fé. No entanto, a diretoria do Cartagena deseja uma transferência em definitivo e faz jogo duro. Outro clube brasileiro, que não teve seu nome revelado, também teria interesse no atleta.