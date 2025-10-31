Diário do Nordeste
Como criar senhas fortes para evitar golpes? Especialista dá dicas

Saiba como criar um 'cofre' para armazenar informações

João Lima Neto 19 de Setembro de 2025
Imagem de um exemplo da nova carteira de identidade

País

RG 'antigo' tem data para expirar no Brasil; veja como trocar pelo novo modelo

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) reduz as chances de fraudes e inconsistências nos sistemas públicos

Beatriz Rabelo 18 de Junho de 2025
Foto da silhueta de um homem utilizando um celular para matéria sobre polícia civil de SP iniciar investigação do Discord por apologia a violência digital contra menores

País

Polícia investiga Discord por suspeita de apologia à violência digital contra menores de idade

O inquérito foi expedido após o aplicativo descumprir uma solicitação para que uma transmissão com cenas de violência fosse derrubada

Redação 07 de Abril de 2025
Imagem de plicativo Uber que agora motoristas poderão bloquear passageiros

Negócios

Uber passa a permitir que motoristas bloqueiem passageiros 'problemáticos'; veja detalhes

Recurso ficará disponível de forma gradual para os condutores de veículos do aplicativo nos próximos dias

Redação 20 de Fevereiro de 2025
Nova CIN

País

Estudo mostra que nova carteira de identidade tem menos risco de fraude que antigo RG e carteira de motorista

Documento já é emitido em todo o País e vai substituir o RG a partir de 2032

Redação 26 de Janeiro de 2025

Segurança

Loja de roupas femininas é acusada de aplicar golpes em clientes do Ceará e de outros estados

As vítimas compraram os produtos através do site da empresa, mas não receberam as peças de roupas e nem o estorno da compra. A loja alega que ocorreram "desacordos comerciais que ainda não puderam ser resolvidos"

Bernardo Maciel* 24 de Junho de 2024

Negócios

Saiba como reconhecer e se proteger de golpes durante a busca de emprego

Site de empregos Indeed destaca a importância de aprender a identificar sinais de alerta em vagas de emprego ao procurar novas oportunidades on-line

Agência de Conteúdo DN 31 de Janeiro de 2024
Mulher entrega CPF

Ceará

De CPF a endereço expostos: órgãos públicos do CE ferem LGPD e divulgam dados pessoais de cearenses

Listas de processos seletivos e de benefícios sociais são principais documentos que “vazam” informações

Theyse Viana 30 de Janeiro de 2024

Negócios

Cultura, segurança de dados e LGPD motivam movimento de volta aos escritórios

Apesar da preferência dos trabalhadores pela flexibilidade do remoto, grandes empresas têm passado a exigir o trabalho presencial

Heloísa Vasconcelos 27 de Junho de 2023

Negócios

Em meio à volta para os escritórios, é possível manter a segurança de dados no home office?

Após um crescimento expressivo de golpes cibernéticos nos primeiros anos da pandemia, os números apresentam queda à medida que as rotinas voltam a normalidade

Heloísa Vasconcelos 26 de Junho de 2023
