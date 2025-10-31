Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Kanye West, Ye. Loja virtual da Yeezy, marca de Kanye West, é retirada do ar após venda de camisas com suástica nazista

Zoeira

Loja virtual da Yeezy, marca de Kanye West, é retirada do ar após venda de camisas com suástica nazista

Rapper também foi abandonado pela agência de talentos que o gerenciava após ele declarar ser seguidor da ideologia fascista alemã

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Shopee

Negócios

Shopee esclarece boatos sobre emissão de cartão de crédito para negativados

Vídeo compartilhado nas redes sociais afirma que marketplace está oferecendo cartão com limite de R$ 5 mil para quem tem nome sujo

Redação 05 de Fevereiro de 2025
Mercado Livre

Negócios

Mercado Livre vai inaugurar Centro de Distribuição em Itaitinga no primeiro trimestre de 2025

Estrutura será a terceira do gênero no Nordeste da empresa

Luciano Rodrigues 21 de Outubro de 2024
celular com logo da amazon e foto de jeff bezos ao fundo

Tecnologia

De onde vem o nome da Amazon? Entenda o termo criticado pelo governador do Amazonas

Jeff Bezos se inspirou no Brasil para criar o nome da empresa hoje gigante da tecnologia e das vendas online

Redação 30 de Novembro de 2023
foto

Negócios

Grupo Americanas perde R$ 100 milhões por dia com sites fora do ar, dizem analistas

Parceiros das lojas registraram perdas diárias de R$ 56 milhões

Redação 23 de Fevereiro de 2022
loja

Negócios

Americanas diz que site fora do ar pode atrasar entrega de pedidos

Lojas físicas da marca não foram afetadas e operam normalmente, segundo a companhia

Estadão Conteúdo 22 de Fevereiro de 2022
Muitas promoções já estão disponíveis desde às 18h de quinta-feira (25)

Negócios

Veja dicas de horários da Black Friday para encontrar as melhores promoções

Horários variam para cada segmento de compra

Redação 26 de Novembro de 2021
reprodução da home do site das lojas renner, com mensagem de indisponibilidade

Tecnologia

Lojas Renner afirmam que bancos de dados foram preservados após ataque cibernético

Site segue fora do ar nesta sexta-feira (20)

Diário do Nordeste e Estadão Conteúdo 20 de Agosto de 2021