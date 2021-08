Lojas Renner afirmam que bancos de dados foram preservados após ataque cibernético

As Lojas Renner informaram, nesta sexta-feira (20), que equipes continuam trabalhando para restabelecer o e-commerce em breve. Segundo a empresa, os principais bancos de dados foram preservados. A Renner sofreu ataque cibernético nesta quinta-feira (19), que deixou os sistemas fora do ar. O site segue indisponível.

Todas as lojas físicas continuam abertas e operando, informou a empresa em atualização do comunicado divulgado anteriormente.

No documento, a empresa diz que continua atuando de forma diligente para mitigar os efeitos causados. "As equipes permanecem mobilizadas, executando o plano de proteção e recuperação, com todos seus protocolos de controle e segurança e trabalhando para restabelecer todas as operações da companhia".

Padrões de segurança

No comunicado lançado ontem, a Lojas Renner ressaltou que faz uso de tecnologias e padrões rígidos de segurança, e que continuará aprimorando sua infraestrutura para incorporar cada vez mais protocolos de proteção de dados e sistemas.