Imagem de Rayanne Reveg, desenvolvedora de jogos cearense

Negócios

Interesse por games vira profissão e sustento para jovens no Ceará; salários chegam a R$ 18 mil

Mercado cearense, berço do desenvolvimento de jogos no Brasil, supera R$ 8 milhões

Mariana Lemos 06 de Julho de 2025
Imagem de um grupo de pessoas representando a população brasileira, que subiu no Índice de Desenvolvimento Humano.

País

Brasil sobe cinco posições no ranking global do IDH, mas permanece atrás de outros países latinos

O Brasil agora ocupa a 84ª colocação entre 193 nações analisadas e foi classificado na faixa de “alto desenvolvimento humano”

Redação e Estadão Conteúdo 06 de Maio de 2025
Ticiana Rolim palestra para público

Ceará

Somos Um e iniciativa da ONU convocam negócios para desafio 'Inovação com Impacto'; entenda

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 17 deste mês de julho

Redação 13 de Julho de 2023
Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social

PontoPoder

Ministério quer fomentar empreendedorismo entre beneficiários do Bolsa Família, diz Wellington Dias

Um programa de inclusão socioeconômica, com capacitação e linha de crédito para quem deseja empreender, deve ser lançado até agosto pelo MDS para famílias em situação de baixa renda

Alessandra Castro 17 de Junho de 2023
Representantes de Estados-membro em assembleia da ONU

Ceará

No Quênia, Prefeitura de Fortaleza reforça com a ONU vontade de sediar fórum urbano mundial

Capital é a única cidade da América Latina selecionada para a segunda etapa da candidatura, conduzida pela ONU-Habitat

Redação 09 de Junho de 2023

Opinião

Hapvida abre 200 vagas em curso de capacitação em TI com foco em inclusão; veja como se inscrever

O projeto deverá focar minorias sociais, tendo como público-alvo pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 11 de Novembro de 2022
Porto do Pecém

Negócios

Com foco em inovação e investimentos, projeto CE Avança começa quinta-feira (16)

Proposta é debater sobre as perspectivas de crescimento do Estado e desenvolvimento do mercado local

Redação 14 de Setembro de 2021
uece

Papo Carreira

Funece abre seleção pública com 27 vagas para professores

As inscrições para preenchimento de docentes seguem até o dia 4 de abril

Redação 23 de Março de 2021
Computador mostrando um programa de tecnologia

Papo Carreira

Uece vai ofertar 296 vagas gratuitas em cursos profissionais de Tecnologia da Informação

Inscrições vão até o dia 11 de abril e são gratuitas, assim como as aulas

Redação 16 de Março de 2021