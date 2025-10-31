Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Sora: Dona do ChatGPT lança ferramenta que cria vídeos realistas com IA

Tecnologia

Tecnologia permite gerar clipes curtos a partir de comandos de texto

Redação 10 de Dezembro de 2024
Serviço de internet alcança áreas de difícil acesso de empresas de telefonia

Tecnologia

Anatel analisa pedido da empresa de Elon Musk para ampliar serviço no Brasil com 7,5 mil satélites

Ao todo, a Starlink já possui cerca de 6.350 satélites na órbita baixa da Terra

Redação 04 de Dezembro de 2024

Ceará

Projeto qualifica jovens para consertar computadores e doá-los a escolas públicas; veja como apoiar

A iniciativa é sustentável, pois além de reaproveitar equipamentos tecnológicos, o que não pode ser reaproveitado, volta para a indústria

Bernardo Maciel* 29 de Junho de 2024
Elon Musk

Tecnologia

Empresa de Elon Musk é autorizada a testar chip cerebral em humanos; entenda para que serve

Neuralink desenvolve dispositivos com o objetivo de fazer o cérebro interagir diretamente com computadores

Diário do Nordeste / AFP 26 de Maio de 2023

Opinião

Google, Amazon e outros: Ceará negocia expansões, 2 data centers e 2 novos cabos submarinos

Com novos investimentos, mercado de tecnologia no Ceará ganha força e caminha para patamar de potência global no futuro

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 03 de Janeiro de 2023

Opinião

Hapvida abre 200 vagas em curso de capacitação em TI com foco em inclusão; veja como se inscrever

O projeto deverá focar minorias sociais, tendo como público-alvo pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 11 de Novembro de 2022

Tecnologia

Apple alerta para falha que permite controlar iPhones e Macs; saiba como se proteger

Desde a última sexta-feira (19), empresa oferece atualizações de sistema para corrigir a vulnerabilidade

Redação 21 de Agosto de 2022
NOVO IPHONE SE

Tecnologia

Novo iPhone SE terá 5G e será vendido no Brasil a partir de R$ 4.199; veja novos produtos

A Apple ainda lançou os novos iPad Air e uma nova linha de computadores de mesa: Mac Studio

Redação 08 de Março de 2022
Proteção de tela Windows 11

Tecnologia

Suposto Windows 11 pode ter atualização gratuita para versões 10, 7 e 8.1; veja imagens

Um site chinês vazou o que seria uma versão preliminar do novo sistema operacional da Microsoft

Redação 16 de Junho de 2021