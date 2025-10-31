Tecnologia permite gerar clipes curtos a partir de comandos de texto
Ao todo, a Starlink já possui cerca de 6.350 satélites na órbita baixa da Terra
A iniciativa é sustentável, pois além de reaproveitar equipamentos tecnológicos, o que não pode ser reaproveitado, volta para a indústria
Neuralink desenvolve dispositivos com o objetivo de fazer o cérebro interagir diretamente com computadores
Com novos investimentos, mercado de tecnologia no Ceará ganha força e caminha para patamar de potência global no futuro
O projeto deverá focar minorias sociais, tendo como público-alvo pessoas com deficiência física e psicológica, negras, LGBTQIA+ e com mais de 50 anos
Desde a última sexta-feira (19), empresa oferece atualizações de sistema para corrigir a vulnerabilidade
A Apple ainda lançou os novos iPad Air e uma nova linha de computadores de mesa: Mac Studio
Um site chinês vazou o que seria uma versão preliminar do novo sistema operacional da Microsoft