Suposto Windows 11 pode ter atualização gratuita para versões 10, 7 e 8.1; veja imagens

Uma versão preliminar da nova geração do sistema Windows vazou em um site chinês. Segundo as informações divulgadas pela plataforma, o novo software operacional da Microsoft se chamaria Windows 11 e pode chegar como uma atualização gratuita para quem tem Windows 10, e também para as versões mais antigas, 7 e 8.1.

Segundo o XDA Developers, o Windows 11 possui chaves de configuração de produto com suporte ao Windows 7 e 8.1 Usuário do Windows 8 terão que atualizar para o 8.1 antes de realizar o upgrade para a versão mais recente, como já acontecia com o Windows 10.

Novo Windows 11

As novidades vazadas podem ter estragado parte da surpresa do evento anunciado pela Microsoft, para o dia 24 de junho, em que deve apresentar a nova versão do Windows. No início da semana, a empresa informou uma data para o fim do suporte à geração 10 do sistema operacional.

Conforme o portal The Verge, o Windows 11 utiliza vários elementos que estavam sendo desenvolvidos para o recém-cancelado Windows 10X. A barra de tarefas do novo sistema ganhou um visual simplificado e com ícones centralizados no rodapé da tela, lembrando a “dock” do macOS, desenvolvido pela concorrente Apple.

No entanto, o usuário poderá escolher entre adotar os ícones centrais ou mantê-los à esquerda. A opção entre versão escura e clara deve seguir na geração 11, segundo o The Verge.

Legenda: A nova geração do sistema operacional traz mudanças no menu Iniciar e janelas com cantos arrendondados, com ar mais moderno Foto: reprodução

Outra mudança apresentada na versão vazada é no campo de pesquisa, que foi removido e substituído por um botão que abre uma interface com opções dedicadas para busca.

O Menu Iniciar também passou por simplificação. Os “blocos dinâmicos” do Windows 10 foram substituídos pelos símbolos dos aplicativos, que o usuário pode decidir fixar ao menu e nos documentos recentes, além de opções para desligar ou reiniciar o computador.

Uma mudança que também chama a atenção é os cantos arredondados das janelas e menus, que trazem um ar mais moderno. O recurso nunca foi utilizado pela Microsoft em versões anteriores do sistema.

Outra funcionalidade que pode ser útil aos usuários é o recurso de encaixe integrado ao botão de maximizar em todos os aplicativos. A ferramenta já existia há anos no Windows, mas a nova interface facilita e valoriza o dispositivo.

A nova geração traria de volta para os usuários os "widgets" — espécie de mini aplicativos — que ficam agora disponíveis em um painel móvel à esquerda da tela.

A parceria do sistema operacional com console de jogos da Microsoft continuam no Windows 11. Agora, o Xbox passa a fazer parte do sistema, o que pode facilitar o acesso aos games e contatos na rede social do serviço.

A nova geração ainda deve contar com um novo "som de boot", executado quando o sistema é carregado.

Não há uma data oficial de lançamento para o Windows 11, ou informações confirmadas sobre qual será o preço ou opções de migração para usuários do Windows 10. A Microsoft deve revelar mais detalhes no evento marcado para acontecer em 24 de junho às 12 horas (horário de Brasília).

Atualmente, a versão 10 do sistema da Microsoft é utilizada por 1,3 bilhão de computadores no mundo todo, segundo o CEO da empresa, Satya Nadella.