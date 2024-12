Sora: Dona do ChatGPT lança ferramenta que cria vídeos realistas com IA

A OpenIA, criadora do ChatGPT, lançou a Sora, uma ferramenta que permite a criação de vídeos feitos exclusivamente com Inteligência Artificial (IA). A novidade foi revelada pela empresa em fevereiro, mas só foi disponibilizada para o público nesta segunda-feira (9).

Para ter acesso à ferramenta, o usuário precisa ser um assinante Plus ou Pro do ChatGPT. A assinatura mais cara chega a US$ 200 por mês. A Sora está disponível nos países onde o chatbot de IA pode ser utilizado livremente, com exceção de Reino Unido e União Europeia.

Além da proposta inicial de criar um vídeo de até 60 segundos gerado por IA, os assinantes podem fazer animação de imagens e remixagem de vídeos. Contudo, a companhia informou que há regras específicas para a criação desses conteúdos.

Veja também Tecnologia WhatsApp deixará de funcionar em três modelos de iPhone em 2025; saiba mais Tecnologia Anatel analisa pedido da empresa de Elon Musk para ampliar serviço no Brasil com 7,5 mil satélites

Antes de utilizar a Sora, o usuário deve aceitar um termo que não está compartilhando imagens de menores de 18 anos, conteúdo explícito ou violento e material protegido por direitos autorais. O uso indevido poderá levar a banimento ou exclusão da conta.

Os materiais gerados também terão marcas d'água visíveis e metadados C2PA, para indicar que foram feitos com a ferramenta. "Estamos introduzindo nossa tecnologia de geração de vídeos agora para dar tempo à sociedade para explorar suas possibilidades e co-desenvolver normas e salvaguardas que garantem que ela seja usada com responsabilidade, à medida que o campo avança", afirma a OpenIA.

Diferença entre planos

Por enquanto, a Sora ainda não é gratuita, para quem usa o ChatGPT regularmente. A ferramenta é direcionada para quem assina os planos do chatbot, divididos entre Plus, o mais barato, e Pro, o mais caro.

O plano Plus, de US$ 20, garante ao usuário gerar até cinquenta vídeos de vinte segundos por mês em uma resolução de 480p. Já quem assina o Pro, de R$ 200, pode gerar vídeos ilimitados em uma velocidade mais lenta, ou 500 na velocidade mais rápida.

O lançamento do Sora acontece uma semana depois do Google anunciar a própria IA de geração de vídeos ultrarrealistas, o Veo. O recurso está disponível para clientes do Vertex AI, solução de criatividade com IA do Google Cloud.