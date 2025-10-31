Diário do Nordeste
Pedro Humberto e Tarciano Castro foram reeleitos para a Prefeitura de Reriutaba em 2024

PontoPoder

MPE pede cassação de prefeito e vice de Reriutaba por suspeita de abuso de poder político

Parecer da 79ª Zona Eleitoral indica que houve “flagrante desvio de finalidade” no aumento de atendimentos cirúrgicos durante o período eleitoral

Marcos Moreira 02 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Reriutaba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Reriutaba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Animais levaram tapete juntos

Ceará

Cães são flagrados 'furtando' tapete no interior do Ceará; assista

Animais saíram juntos levanto o item

Redação 18 de Maio de 2024
Idosa que passou quatro dias desaparecida na mata de Reriutaba é encontrada

Região

Idosa que passou quatro dias desaparecida na mata de Reriutaba é encontrada

A idosa falou que tinha saído de casa sozinha para tomar um banho no açude próximo à residência onde mora

Redação 06 de Maio de 2021

Segurança

Empresários anunciavam artigos com preços 'maquiados' em redes sociais para vender psicotrópicos

Irmãos exibiam produtos variados nas redes sociais, mas com preços acima da média para chamar atenção de usuários de drogas e compradores de remédios tarja preta

Redação 17 de Julho de 2020

Região

Reriutaba registra primeira morte por Covid-19; vítima era um idoso de 72 anos

Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Norte, em Sobral

Redação 25 de Abril de 2020

Região

Granja tem a maior chuva do Ceará pelo 2º dia consecutivo

Previsão para os próximos dias, segundo a Funceme, é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado. Choveu em pelo menos 68 cidades entre quarta e esta quinta-feira

Redação 16 de Janeiro de 2020

Região

Morador denuncia negligência médica na morte de idosa em Reriutaba

Segundo a testemunha, o médico só chegou ao local depois de uma hora

Redação 13 de Janeiro de 2020

Metro

Onça resgatada em Reriutaba passa por 40 exames em zoológico de Fortaleza

Animal foi submetido a exames médicos no Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza

Redação 09 de Outubro de 2019
1 2 3