Parecer da 79ª Zona Eleitoral indica que houve “flagrante desvio de finalidade” no aumento de atendimentos cirúrgicos durante o período eleitoral
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Animais saíram juntos levanto o item
A idosa falou que tinha saído de casa sozinha para tomar um banho no açude próximo à residência onde mora
Irmãos exibiam produtos variados nas redes sociais, mas com preços acima da média para chamar atenção de usuários de drogas e compradores de remédios tarja preta
Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Norte, em Sobral
Previsão para os próximos dias, segundo a Funceme, é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado. Choveu em pelo menos 68 cidades entre quarta e esta quinta-feira
Segundo a testemunha, o médico só chegou ao local depois de uma hora
Animal foi submetido a exames médicos no Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza