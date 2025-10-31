Diário do Nordeste
Segurança

Casal é morto a tiros e irmão de uma das vítimas é baleado em Quixeré

As vítimas foram encontradas mortas em um estabelecimento comercial na zona rural da cidade

Redação 20 de Julho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
Produção de bananas do Sítio Barreiras, um dos maiores produtores da fruta no Ceará, ocorre principalmente em Missão Velha

Negócios

Maior produtor de banana do Ceará investe R$ 15 milhões em centro de distribuição em Quixeré

Empreendimento do Sítio Barreiras deve melhorar a qualidade da fruta para o consumidor final

Mariana Lemos 26 de Maio de 2025
Cerca de 1,6kg de entorpecentes foi apreendido em Quixeré

Segurança

Suspeito é preso pela PM por tráfico de drogas em Quixeré, interior do Ceará

Suspeito afirmou ser usuário, mas relatou estar sendo ameaçado para guardar entorpecentes

Redação 03 de Março de 2025
MPCE

PontoPoder

MP denuncia prefeitos eleitos de oito cidades cearenses por irregularidades na campanha

Antes mesmo de tomar posse, os eleitos correm risco de terem o mandato cassado

Luana Barros 29 de Dezembro de 2024
Mangueira árvore

Negócios

Grupo Vicunha vai expandir produção de manga em 2 cidades do Ceará e gerar 500 empregos; veja locais

Grupo quer ainda aumentar volume exportado pelo Porto do Pecém

Bruna Damasceno e Luciano Rodrigues 13 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Quixeré?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Quixeré?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Labaredas e fumaça chamaram atenção de quem mora longe da empresa

Ceará

Incêndio atinge indústria de cimento no município de Quixeré

O fogo começou durante processo de manutenção na torre de resfriamento da unidade industrial

Redação 22 de Março de 2022

Segurança

Chefe de facção criminosa envolvida em 200 homicídios em Quixeré e Russas é preso em Crateús

Homem era procurado desde 2016 pela polícia e já tinha um mandado de prisão em aberto

Redação 29 de Outubro de 2020
