Gestões foram pegas em ação do órgão de controle por inconsistências em informações declaradas no Censo de 2022
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
As oportunidades são para cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental
Todos eles eram do MDB, cuja crise vivida há meses foi externalizada recentemente em episódio envolvendo ofensas pessoais
Maioria dos reservatórios tem acima de 70% da capacidade
Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês
Palmácia celebrou 66 anos de emancipação política nesta segunda-feira (28); ninguém ficou ferido
O grupo de pessoas de 17 anos recebeu doses do imunizante do Butantan, contrariando recomendação do Ministério da Saúde; público só pode receber Pfizer
O Município pediu desculpas e disse que monitora os casos