Fiscalização da CGU em prefeituras do Ceará identifica irregularidades em matrículas de tempo integral

Gestões foram pegas em ação do órgão de controle por inconsistências em informações declaradas no Censo de 2022

Bruno Leite 04 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Palmácia?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Palmácia?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
concurso Palmácia

Papo Carreira

Prefeitura de Palmácia anuncia novo concurso público com 97 vagas; saiba como se inscrever

As oportunidades são para cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental

Redação 11 de Dezembro de 2023
PSB, prefeitos, Ceará, MDB, Eudoro Santana

PontoPoder

Dissidentes do MDB, prefeitos de quatro municípios cearenses se filiam ao PSB no mesmo dia

Todos eles eram do MDB, cuja crise vivida há meses foi externalizada recentemente em episódio envolvendo ofensas pessoais

Ingrid Campos 24 de Outubro de 2023

Ceará

Só um açude continua sangrando no CE após quadra chuvosa que chegou a 67; saiba qual

Maioria dos reservatórios tem acima de 70% da capacidade

Nícolas Paulino 21 de Setembro de 2023
enfermagem

PontoPoder

Piso da enfermagem: prefeituras no Ceará aceleram aprovação do piso para não perder prazo de recurso

Repasse da verba do Ministério da Saúde para o pagamento do piso está previsto para o dia 21 deste mês

Alessandra Castro 18 de Setembro de 2023
Aniversário da emancipação política de Palmácia teve guerra de bolo, missa de ação de graça e fogos de artifício

Ceará

Festa de aniversário em Palmácia, no Ceará, tem 'guerra de bolo' e confusão por fatias; assista

Palmácia celebrou 66 anos de emancipação política nesta segunda-feira (28); ninguém ficou ferido

Redação 29 de Agosto de 2023
Frascos da CoronaVac

Região

Palmácia diz que aplicação de CoronaVac em adolescentes foi "erro humano" e vai exonerar servidoras

O grupo de pessoas de 17 anos recebeu doses do imunizante do Butantan, contrariando recomendação do Ministério da Saúde; público só pode receber Pfizer

Bruna Damasceno 03 de Setembro de 2021
CoronaVac

Região

Palmácia, no Interior do Ceará, aplica CoronaVac em 66 adolescentes; público só pode receber Pfizer

O Município pediu desculpas e disse que monitora os casos

Bruna Damasceno 02 de Setembro de 2021
