Imagem mostra trecho de sessão na Câmara Municipal de Palhano, com vereadores sentados em mesas dispostas em “U” e placa ao fundo com os dizeres “Plenário Ver. Francisco Domingos da Silva”. Alguns participantes gesticulam e discutem, indicando possível momento de debate acalorado. No canto superior direito, há um selo vermelho com o texto “AO VIVO”.

PontoPoder

Vereadores trocam ofensas em sessão da Câmara de Palhano (CE) e caso vai para delegacia: 'Pinóquio'

Sessão chegou a ser suspensa, mas embates seguiram mesmo assim

Ingrid Campos 12 de Agosto de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Palhano?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Palhano?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitos interinos

PontoPoder

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
Candidato ao microfone

PontoPoder

Juiz determina que prefeito de Palhano assuma cargo após aliado do político rejeitar posse

Cerimônia deve ocorrer em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil ao presidente da Câmara Municipal

Igor Cavalcante 25 de Fevereiro de 2023
Candidato ao microfone

PontoPoder

José do Lalá vence eleição suplementar e é eleito prefeito de Palhano

Eleições ocorreram neste domingo (5)

Redação 05 de Fevereiro de 2023
Retrato do prefeito Chico do Joaquinzinho

PontoPoder

Morre Chico do Joaquinzinho, prefeito de Palhano

A causa da morte do gestor não foi divulgada oficialmente

Redação 01 de Dezembro de 2022

Região

Primeiras 5 cidades a decretarem lockdown no Ceará reduzem curva de contágio da Covid-19

Santa Quitéria, Meruoca, Palhano, Pentecoste e Mombaça foram os municípios que decretaram, ainda no início de março, medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus

André Costa 23 de Março de 2021

Região

O que levou 5 cidades do Ceará a decretarem lockdown? Secretários de saúde apontam os motivos

Palhano, Pentecoste, Meruocoa, Mombaça e Santa Quitéria são os municípios que já decretaram medidas mais restritivas de circulação

André Costa e Antonio Rodrigues 03 de Março de 2021

Segurança

Adolescente é morto a tiros por dupla quando trafegava de bicicleta em Palhano

Maurício Sousa Brilhante, de 15 anos, foi abordado por suspeitos em uma motocicleta

Redação 28 de Abril de 2020
