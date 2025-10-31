Diário do Nordeste
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Trabalhadores durante a obra

Negócios

Transnordestina deve ganhar pelo menos cinco portos secos; veja locais e como funciona

Ferrovia terá infraestruturas adaptadas para grande volume de cargas variadas no interior do Nordeste

Luciano Rodrigues 30 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Itapiúna?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Itapiúna?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Dário Coelho

PontoPoder

Justiça suspende afastamento do prefeito de Itapiúna, alvo de operação do MPCE por supostas fraudes

Gestor e membros do Executivo municipal foram afastados dos cargos no início de junho, pela suspeita de fraudarem contratos com cooperativas

Bruno Leite 19 de Junho de 2024
Dário Coelho, prefeito de Itapiúna, afastado, operação, cooperativa

PontoPoder

Prefeito de Itapiúna e secretários são afastados em operação sobre supostas fraudes com cooperativas

Os agentes encontraram armas sem registro no Ministério da Justiça, computadores, documentos e telefones durante as diligências

Ingrid Campos 06 de Junho de 2024
Professora morta em Itapiúna

Segurança

Professora é morta a tiros em via pública da comunidade Barra Nova, em Itapiúna

Prefeitura decretou luto oficial no município

Redação 26 de Fevereiro de 2024
Veículos incendiados

Ceará

Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em colisão de três veículos na CE-060

Os veículos pegaram fogo após o acidente. Duas vítimas ficaram carbonizadas e três foram socorridas com queimaduras de terceiro grau

Redação 23 de Agosto de 2023
adolescente resgatada

Segurança

Polícia Civil localiza em Itapiúna adolescente que saiu de Sobral para encontrar homem de 29 anos

A menor de idade foi para o encontro sem comunicar a família, que registrou um boletim de ocorrência

Redação 15 de Fevereiro de 2022

Segurança

Suspeito de chefiar organização criminosa é preso em Itapiúna; polícia apreende armas enterradas

Um comparsa do suspeito também foi preso, e a polícia apreendeu seis armas e munição enterradas em um milharal com um deles

Redação 20 de Julho de 2019