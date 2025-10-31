Diário do Nordeste
Na imagem, o prato tripa de porco com farofa e molho de pimenta, servido no Chico 60 - O Rei da Tripa, localizado no Conjunto Esperança, em Fortaleza

Verso

Há 35 anos no Conjunto Esperança, 'O Rei da Tripa' faz sucesso com cardápio raiz e jeitão de casa

Fundado em 1990 por 'Chico 60', restaurante entrega experiência gastronômica à altura do paladar cearense; tripa de porco assada é referência, mas não apenas

Diego Barbosa 31 de Julho de 2025
foto do casal de idosos que foi espancado após briga por pagamento

Segurança

Idoso é morto após tentativa de extorsão em Fortaleza; pintor suspeito de crime é preso

Uma idosa de 64 anos, esposa da vítima, também foi agredida e está internada no IJF

Matheus Facundo e Brenda Albuquerque 16 de Maio de 2023

Segurança

Suspeito de estelionato contra 50 pessoas é preso pela Polícia Civil

Segundo a SSPDS, homem estaria prometendo ajuda na obtenção da CNH

Redação 26 de Novembro de 2022
Foto de agente da Segurança Pública com farda da Polícia do Ceará

Segurança

Idoso de 82 anos é preso suspeito de traficar drogas em Fortaleza

O homem é investigado por envolvimento com um grupo criminoso

Redação 10 de Dezembro de 2021
Carro parado em avenida de fortaleza após ser alvo de tiros

Segurança

Três suspeitos de roubos são baleados pela Polícia durante perseguição em Fortaleza

Grupo foi perseguido por policiais após ter praticado assaltos no Conjunto Esperança nesta quinta-feira (12)

Matheus Facundo e Darley Melo 12 de Agosto de 2021

Verso

Festival do Itaú Cultural reúne artistas de 16 estados e 3 nomes do Ceará

Os cearenses Giuliano Eriston, Lia Maia e a banda A Nossa Casa se apresentam pela programação online a partir da próxima quarta (20)

Felipe Gurgel 18 de Janeiro de 2021
foto

Segurança

Adolescente é capturado após assaltar família no Bairro Conjunto Esperança

Os suspeitos apontaram um simulacro de arma para a cabeça de uma criança

Redação 28 de Agosto de 2020

Segurança

Ônibus atropela e mata idosa de 72 anos que saía de farmácia no bairro Conjunto Esperança

Acidente aconteceu por volta de 17h desta segunda-feira (15), na Avenida Penetração Norte Sul

Redação 15 de Junho de 2020

Segurança

PM apreende duas carabinas e munições no Conjunto Esperança

As armas estavam escondidas dentro de uma casa no Loteamento Santa Terezinha

Redação 30 de Março de 2019