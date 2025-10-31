Diário do Nordeste
placa da avenida godofredo maciel em fortaleza

Negócios

Avenida dos pátios comerciais, Godofredo Maciel vive 'explosão' econômica e é comparada à 'Aldeota'

Luciano Rodrigues 10 de Abril de 2025
Carcaça de carro queimado pelo proprietário da Avenida Godofredo Maciel em Fortaleza

Metro

Surto de raiva motivou motorista a incendiar próprio carro em Fortaleza

Esposa do homem relatou que ele disse que "daria um fim" no veículo, mas não imaginou seria uma medida tão drástica

Redação 15 de Julho de 2021

Segurança

Granada de gás, armas e drogas são encontradas dentro de residência no Passaré

Operação da polícia na região tinha o objetivo de encontrar suspeitos pela morte do policial civil José Valdenir de Sousa. Inspetor foi morto na última segunda-feira (16), no bairro Maraponga

Redação 19 de Março de 2020

Segurança

Motorista morre e outros 4 ficam feridos após carro ser atingido por tiros no Mondubim

Dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos. Ninguém foi preso.

Redação 06 de Janeiro de 2020

Segurança

Mulher que atropelou e matou criança de 11 anos em 2016 na Maraponga vai a júri popular

Kaic Roniele Sousa Gurgel andava de bicicleta na companhia da mãe, na Av. Godofredo Maciel, quando foi atingido. Os dois estavam a caminho de uma igreja

Redação 13 de Novembro de 2019

Segurança

Carro derruba poste e motorista escapa sem ferimentos em Fortaleza

Equipe da Enel Distribuição Ceará vai fazer a retirada do poste

Redação 10 de Junho de 2019

Segurança

Homem é esfaqueado por flanelinha após discussão na Godofredo Maciel; vídeo

Não há confirmação de que o agressor trabalhava na área como flanelinha no momento do crime.

Redação 04 de Junho de 2019

Metro

Avenida Godofredo Maciel é bloqueada por servidores do Detran

Protesto durou duas horas e gerou congestionamento. Categoria reivindica as progressões acordadas com o Governo do Ceará

Redação 06 de Maio de 2019

Segurança

Atingido por carro, poste cai e mata mulher que estava em garupa de moto

Colisão ocorreu na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Mondubim; outras duas pessoas ficaram feridas

Redação 22 de Abril de 2019