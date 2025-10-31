Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém placa do cruzamento da avenida Barão de Studart com a rua Dom Expedito Lopes, em Fortaleza. Ao fundo, prédio abandonado da Caixa Econômica Federal

Negócios

Comércio na Avenida Barão de Studart fica estagnado e convive com declínio de grandes marcas

Luciano Rodrigues 03 de Junho de 2025

Metro

Avenida Barão de Studart segue com trânsito parcialmente bloqueado após laje de prédio desabar

A faixa sentido ao bairro de Fátima está bloqueada no trecho onde ocorreu o desabamento

Redação 10 de Dezembro de 2020

Metro

Medidas para reduzir velocidade em vias preocupantes são reforçadas

Levantamento elaborado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que um em cada cinco motoristas comete excesso de velocidade em Fortaleza

Felipe Mesquita 04 de Setembro de 2019

Metro

Servidores do estado fazem protesto contra reposição salarial em frente ao Palácio da Abolição

Participaram da mobilização servidores de diversas áreas, como saúde, segurança e educação, informou o sindicato

Redação 05 de Junho de 2019

Metro

AMC emite alertas para motoristas evitarem vias engarrafadas devido a protesto

As avenidas Santos Dumont e Barão de Studart também apresentaram com trânsito lento, enquanto os manifestantes marcham em direção à Praça Portugal. 

Redação 22 de Março de 2019