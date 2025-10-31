A faixa sentido ao bairro de Fátima está bloqueada no trecho onde ocorreu o desabamento
Levantamento elaborado pela Universidade Johns Hopkins (EUA), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), aponta que um em cada cinco motoristas comete excesso de velocidade em Fortaleza
Participaram da mobilização servidores de diversas áreas, como saúde, segurança e educação, informou o sindicato
As avenidas Santos Dumont e Barão de Studart também apresentaram com trânsito lento, enquanto os manifestantes marcham em direção à Praça Portugal.