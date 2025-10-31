Diário do Nordeste
Desemprego chega a 7% no 1º trimestre; é a menor taxa para o período desde início da série histórica

Dados foram apresentados pelo IBGE

Redação 30 de Abril de 2025
Homem em entrevista de emprego

Negócios

Desemprego recua no Ceará no quarto trimestre de 2024

Dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Redação 14 de Fevereiro de 2025
Funcionários de uma fábrica trabalhando em uma fábrica

Negócios

Taxa média de desemprego no Brasil chega ao menor patamar da história, diz IBGE

A instituição classifica como desocupadas pessoas que não trabalham, mas que estão ativamente em busca de uma oportunidade

Redação, Agência Brasil 31 de Janeiro de 2025
Uma movimentada rua da cidade, repleta de pessoas caminhando em diversas direções. A cena retrata a dinâmica da vida urbana com um grande fluxo de pedestres e veículos.

Negócios

Taxa de desemprego no Brasil é a menor da série histórica, divulga IBGE

No intervalo de três meses, 510 mil brasileiros deixaram de integrar a população desempregada

Redação, Agência Brasil 27 de Dezembro de 2024
Foto mostra um celular com o aplicativo da carteira de trabalho digital aberto em cima de carteira de trabalho física. Segunda menor taxa de desemprego

Negócios

Taxa de desemprego recua para 6,4%, atingindo segundo menor índice da história

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) sobre o percentual de desocupação foi iniciada em 2012

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 31 de Outubro de 2024
Imagem da Jiujiang Power Generation Company, um conglomerado nacional de energia localizado no cinturão econômico do rio Yangtze, gera eletricidade através da queima de carvão

Mundo

Banco Central da China anuncia estratégias para evitar crise na economia

Corte de juros e redução das taxas de reserva dos bancos estão entre as medidas

Diário do Nordeste/AFP 25 de Setembro de 2024
Carteira de Trabalho

Negócios

Taxa de desemprego recua a 6,8%, menor taxa da história para o mês

É a menor taxa para um trimestre fechado em julho desde 2012

Diário do Nordeste / Agência Brasil 30 de Agosto de 2024
Carteira de trabalho

Negócios

Taxa de desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre, diz IBGE

As maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%)

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 15 de Agosto de 2024
Pessoa assinando carteira de trabalho

Negócios

Taxa de desemprego encerra trimestre em 7,5%; dado é o menor do período em dez anos

O número de trabalhadores ocupados chegou a 100,8 milhões, considerado estável em relação ao trimestre terminado em janeiro de 2024

Diário do Nordeste/Agência Brasil 29 de Maio de 2024
Carteira de trabalho

Opinião

Taxa de desemprego em Fortaleza registra alta e alcança 9,2%

Foto frontal Allisson Martins
Allisson Martins 20 de Fevereiro de 2024
