Dados foram apresentados pelo IBGE
Dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
A instituição classifica como desocupadas pessoas que não trabalham, mas que estão ativamente em busca de uma oportunidade
No intervalo de três meses, 510 mil brasileiros deixaram de integrar a população desempregada
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) sobre o percentual de desocupação foi iniciada em 2012
É a menor taxa para um trimestre fechado em julho desde 2012
As maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%)
O número de trabalhadores ocupados chegou a 100,8 milhões, considerado estável em relação ao trimestre terminado em janeiro de 2024