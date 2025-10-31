Diário do Nordeste
foto de cliente em corredor de supermercado

Opinião

Inflação Invisível no Ceará: o custo de receber menos e pagar mais

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 29 de Julho de 2025
Foto que contém sacos de açúcar em supermercado enquanto homem idoso escolhe um deles

Opinião

Cesta básica tem queda em Fortaleza, mas custo ainda compromete mais da metade da renda

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 24 de Junho de 2025
Homem fazendo compras em supermercado

Negócios

Com tomate e farinha mais baratos, cesta básica de Fortaleza tem a maior queda de preços do País

O trabalhador de Fortaleza precisou gastar R$ 630,48 para adquirir a cesta básica, que ainda é a mais cara cara do Nordeste

Redação 10 de Setembro de 2024
café em pó

Negócios

Fortalezense trabalha quase 2h por mês para comprar café; produto subiu 25% em 6 meses

Segundo dados do Dieese, para adquirir a cesta básica completa, no valor de R$ 697,33, o trabalhador destina 108 horas e 39 minutos de seu tempo

Raísa Azevedo 04 de Julho de 2024
Foto de sacos de arroz em supermercado

Negócios

Importação de três tipos de arroz tem imposto zerado pelo governo

Medida impacta dois tipos não parboilizados e um tipo polido/brunido do grão e é válida até 31 de dezembro

Diário do Nordeste/Agência Brasil 20 de Maio de 2024
Reforma tributária Haddad Arthur Lira entrega regulamentação cesta básica

Negócios

Entenda em 6 pontos o que muda com a Reforma Tributária

Entre as principais modificações estão a diminuição de impostos, transformando cinco em apenas dois, além de desoneração de itens da cesta básica nacional e desconto para serviços de saúde e educação

Redação 25 de Abril de 2024
foto de sacos de arroz em prateleira do supermercado

Negócios

Preço do arroz dispara e acumula alta de 25% em um ano em Fortaleza

O arroz foi o item da cesta básica que mais encareceu nos últimos doze meses

Mariana Lemos 16 de Março de 2024
foto de bananas em prateleira de supermercado

Negócios

Encontrada por até R$ 8 em supermercados, banana é item da cesta básica com maior alta em Fortaleza

Fruta está 12% mais cara na comparação anual

Redação 14 de Março de 2024
cesta básica

PontoPoder

Alece aprova novas regras para cobrança do ICMS com redução de imposto em itens da cesta básica

Arroz, frango, ovos e carne terão 65% de desconto na base do cálculo do impostos

Alessandra Castro 27 de Dezembro de 2023
cesta básica

Negócios

Reforma tributária pode definir 'cesta básica nacional' para desonerar produtos; veja itens

Governo e Congresso analisam lista da Abras

Diário do Nordeste/Agência Brasil 04 de Julho de 2023
