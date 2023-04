Zé Love inicia treinamento no Iguatu e celebra retorno ao futebol: 'Feliz por voltar a jogar'

Zé Love está na área! O centroavante de 35 anos se apresentou ao Iguatu e iniciou os treinamentos no Azulão nesta segunda-feira (10). O jogador, que tem passagens por Santos, Palmeiras e Cruzeiro é o grande reforço para a Série D do Brasileirão. Aos 35 anos, o atleta já passou por 23 clubes e espera fazer história na equipe caririense.

“Em todos os lugares que eu passei sempre tive uma boa índole não só minha, mas com meus companheiros. Que essa minha chegada seja para agregar. Eles fizeram uma grande campanha no Cearense, chegaram numa Copa do Brasil difícil também. Estou feliz por voltar a jogar futebol depois de um longo período. Todo mundo acompanhou a minha trajetória. Vinha de dois longos anos maravilhosos da minha carreira no Brasiliense. Mas estou feliz com esse projeto do Iguatu, primeiro ano na Série D. Que seja o primeiro e o único, que a gente possa ter o acesso”, projetou o jogador.

Revelado pelo Palmeiras, o atleta tem amplo e vitorioso currículo no futebol brasileiro. Com a camisa do Santos, conquistou a Copa do Brasil (2010) e a Libertadores (2011) e foi bicampeão Paulista. Agora, vai disputar a Série D pelo Iguatu, que tem o acesso com objetivo.

“Acho que quem não acredita, tem que ir embora. É o projeto do clube, é o desejo do clube, da cidade. E é o sonho não só meu, mas de todo jogador. Como Zé Love que já ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Paulista... Isso é passado. A gente tem que viver de presente. E o meu presente hoje é o Iguatu. Vou dar meu melhor aqui, fazer o torcedor feliz. E, se Deus quiser, que a cereja do bolo seja o acesso para a Série C”, comentou Zé Love.

A equipe chegou às semifinais do campeonato estadual, onde foi eliminada pelo Ceará, e deixou a segunda fase da Copa do Brasil após derrota para o Santos. Zé Love, que já iniciou o treinamento no Iguatu, fala sobre como espera contribuir com o novo time. O Azulão estreia contra o Santa Cruz no torneio nacional. O duelo será no dia 6 de maio.

“O atacante vive de gol. Eu sou aquele centroavante de ofício, que joga dentro da área. Ddependo de todos para a bola chegar em mim. Espero que o time esteja na mesma sintonia, para que a bola chegue e eu poder não só fazer gols para a minha carreira, para aumentar os meus números, mas também para ajudar muito a equipe e os companheiros. Estava parado, praticamente. Tava na fazenda. E já me colocaram direto no trabalho. Quanto antes estiver bem preparado, melhor. Eu estou muito motivado e feliz.”, finalizou.