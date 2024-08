Zagueiro brasileiro naturalizado português, Pepe encerra carreira aos 41 anos

O zagueiro brasileiro Pepe, de 41 anos, anunciou nesta quinta-feira(8) que encerrou sua carreira em um vídeo publicado nas redes sociais. "Gostaria de agradecer a todos", declarou Pepe em um vídeo em sua conta no Instagram, no qual cita os clubes em que jogou,a seleção de Portugal e sua família.

"Todos me deram o apoio necessário para ir com a consciência tranquila",acrescentou o ex-jogador, que deu adeus aos gramados após participar da Eurocopa 2024 e encerrar o seu contrato como Porto.

Trajetória

Nascido em Maceió, Képler Laveran Lima Ferreira chegou aos 18 anos em Portugal, onde começou sua carreira no Marítimo, da Ilha da Madeira. Depois da primeira temporada no Porto (2004-2007), passou dez anos no Real Madrid (2007-2017) e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e três Ligas dos Campeões.

Após passar uma temporada e meia no Besiktas, da Turquia, voltou ao Porto em janeiro de 2019. O ex-defensor é o terceiro jogador com mais partidas disputadas pela seleção de Portugal(141), atrás de Cristiano Ronaldo e João Moutinho.

Mensagem de CR7

"Não existem palavras suficientes para expressar o quanto você significa para mim, amigo. Ganhamos tudo o que tinha para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por você. Você é único, meu irmão", escreveu CR7 em sua conta no Instagram.

Pela seleção portuguesa, Pepe foi campeão da Eurocopa-2016 e da Liga das Nações da Uefa em 2019.

"Agora que ele se aposentou, devemos dizer em voz alta: obrigado, Pepe", declarou a Federação Portuguesa de Futebol.