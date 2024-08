Canoagem nas Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminam em último lugar da final

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficaram em último lugar na final C2 500 m na canoagem velocidade nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). Os brasileiros ficaram fora do pódio e sem medalhas nesta categoria específica da canoagem velocidade.

Após um início de prova equilibrado, a dupla brasileira perdeu posições ao longo da prova e ficou em oitavo lugar na classificação final, entre oito canoas. Eles tiveram um tempo final de 1:42.58, três segundos a mais que o primeiro colocado.

Legenda: Jacky Godmann e Isaquias Queiroz durante prova nas Olimpíadas 2024 Foto: Miriam Jeske/COB

A medalha de ouro ficou com a China, com um tempo de 1:39.48. A medalha de prata ficou com a Itália, com um tempo de 1:41.08. Por fim, a medalha de bronze ficou com a Espanha, com um tempo de 1:41.18.

Nesta sexta-feira (9), Isaquias Queiroz estará em ação nas semifinais na C1 1000 m na canoagem velocidade nas Olimpíadas 2024, em busca de mais uma medalha olímpica. Ele soma atualmente quatro medalhas olímpicas em sua carreira.