Youtuber e goleiro: novo reforço do Fortaleza, Luan Polli mostra rotina nas redes sociais

Reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o goleiro Luan Polli divide a função profissional com a rotina de ‘youtuber’ mostrando bastidores e o dia a dia de jogador nas redes sociais. No YouTube, o arqueiro leonino soma quase 20 mil seguidores e conta com 785 mil visualizações em vídeos.

O atleta, de 29 anos, revelou nesta quarta-feira (3) que iniciou no mundo digital por sugestão da esposa e explicou como concilia as duas atividades.

“É um fato curioso, que não se vê muito. É uma coisa totalmente à parte. Eu não interfiro diretamente no nosso campo, no nosso vestiário, no que executamos no dia a dia. É totalmente a parte, nos meus momentos de folga, de lazer ou alguma hora que não esteja todo mundo junto ou em momento de comemoração, onde todo mundo está descontraído. Obviamente, com autorização prévia de todo mundo. Isso é uma coisa que anda em paralelo. Meu foco principal e total é dentro de campo”, explicou.

Sugestão da esposa

“Surgiu como ideia da minha esposa. Eu recebia muitas mensagens de meninos querendo saber como era os bastidores e saber um pouco mais da posição de goleiro. Ela deu ideia na época de Sport, para começar a fazer vídeos nas horas vagas, que não interferiam no dia a dia do futebol, para ajudar esses meninos que sonham em se tornar goleiro. E foi onde comecei”, revelou.

Em seu canal no YouTube, Luan Polli posta vídeos variados, desde bastidores de duelos nacionais e internacionais, além do dia a dia em treinamentos, recuperação no departamento médico, e dicas de como cuidar dos objetos de trabalho de um goleiro, como a luva.

Veja vídeos de Luan Polli:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil