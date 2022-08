Em apresentação no Pici, Luan Polli diz estar preparado: 'pronto para dar sequência'

A tarde de treino no Pici, nesta quarta-feira (3), foi movimentada com a apresentação do goleiro Luan Polli. O novo arqueiro, de 29 anos, disse estar pronto para brigar por espaço no gol tricolor e ajudar a equipe a sair do momento ruim na Série A.

Titular do Atlético (GO) no início da temporada, com participação no título estadual do Dragão, o arqueiro perdeu espaço com o início no Brasilierão. Apesar disso, Luan Polli pondera que chega para somar e elevar o nível de goleiros do Fortaleza.

"Eu estou bem, estava treinando, chego 100% das minhas condições, pronto para dar sequência assim que tiver oportunidade", coloca o goleiro.

DISPUTA NO GOL DO LEÃO

Sem um titular absoluto no gol do Fortaleza, Luan Polli chega com credenciais para disputar com Marcelo Boeck e Fernando Miguel. O novo arqueiro tricolor destacou a relação com os dois companheiros de elenco.

"São dois grandes goleiros. O Fernando [Miguel] eu tive a oportunidade de trabalhar no passado com ele, um cara excepcional. Marcelo [Boeck] eu já tive um pouco de contato, um grande ídolo daqui do Fortaleza. Respeito máximo pelos dois, mas como eu falei, para conquistar isso, eu vou ter que trabalhar dentro de campo. Trabalhando em conjunto e respeitando quem estiver jogando e, consequentemente, conquistar o espaço e a confiança do Vojvoda", aponta o jogador.

CAMPANHA NO RETURNO

O goleiro tem na bagagem a experência de já ter atuado em clube que buscava a retomada dentro no returno para se livrar da queda da elite nacional para a Série B. Por ter vivido esse momento no Leão da Ilha, Luan Polli destacou que chega com força para contribuir com o Tricolor de Aço no segundo semestre.

"No Sport eu tive essa experiência [de lutar contra o rebaixamento]. Eu cheguei em 2019, na reta final, depois de um período fora do Brasil, fui para compor elenco, ainda novo naquele momento e, infelizmente, o desfecho não foi positivo. Mas no ano seguinte nós subimos, principalmente em 2020, foi quando eu tive sequência realmente no gol, a gente estava numa situação um pouco complicada, com o time abaixo do nível, mas a gente conseguiu livrar o time do rebaixamento", ponderou o arqueiro.

TORCIDA TRICOLOR

Ao defender as cores do rubro-negro pernambucano e do Atlético (GO), o Luan já encarou a torcida do Fortaleza no estádio. O atleta ponderou a importância do apoio das arquibancadas nesse momento que o clube vive no Brasileirão.

"A torcida, de certa forma, acompanha o clube. Um clube gigante, que está em ascensão no futebol, joguei contra com torcida, aqui e fora daqui também, aonde a torcida sempre acompanhava, principalmente no Sport, a questão do Nordeste. Sempre ouvi falar muito bem e, sempre que joguei contra, foi muito difícil", observa Luan Polli.

Com a saída de Max Wallef para o futebol ucraniano, Polli irá brigar por espaço com Fernando Miguel, Marcelo Boeck e Kennedy, arqueiro formado na base tricolor.

