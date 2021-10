Yago Pikachu se isola como líder de participações diretas em gols do Fortaleza no Brasileirão

A vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre a Chapecoense, novamente, teve a marca de Yago Pikachu. O ala-direito tem sido decisivo na temporada e, com o gol de pênalti marcado na reta final da partida, que decretou o triunfo leonino, se isolou como o líder de participações diretas em gols do Tricolor no Brasileirão.

Este foi o sétimo gol dele na competição. Agora, empatou com Robson na artilharia do clube na Série A. Porém, Pikachu tem mais assistências, com cinco passes para gols, totalizando 12 participações diretas em gols da equipe e se consolidando como o primeiro entre todos os atletas no quesito.

Aos 29 anos, ele vive ótimo momento no Leão do Pici e esbanja boa condição física, atuando em 26 dos 27 jogos do time no Campeonato Brasileiro, sendo 25 como titular. Na temporada inteira, são 10 gols marcados.

O próximo desafio de Pikachu e do Fortaleza é contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida será realizado às 21h30min desta quarta-feira (20), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.