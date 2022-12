Wolverhampton x Manchester United: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Wolverhampton e Manchester United se enfrentam nesta sábado (31) às 9h30 (horário de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 18ª rodada da Premier League.

Os Red Devils estão na 5ª colocação com 29 pontos e vem de duas vitórias seguidas, colando no G4. Já o Wolverhampton faz um campeonato decepcionante, estando no Z3 (zona de rebaixamento) com 13 pontos.

Onde vai passar

ESPN e Star +

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Wolves x Manchester United:

Prováveis Escalações



Wolverhampton:

Sa; Semedo, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Nunes, Neves, Moutinho; Hwang, Costa, Guedes.

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Rashford.

Ficha técnica de Wolves x Manchester United

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton

Data: 09:30h (de Brasília), sábado, 31 de dezembro