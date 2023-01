Wolverhampton x Liverpool: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Wolverhampton e Liverpool entram em campo nesta terça-feira (17), às 16h45 de Brasília, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING), para disputar a partida de replay da terceira fase da FA Cup 2022/23, a Copa da Inglaterra.

As duas equipes inglesas entraram em campo para a primeira partida no dia 7 de janeiro. O duelo aconteceu em Anfield, casa do Liverpool. A partida, porém, terminou empatada em 2 a 2. Conforme regulamento da FA Cup, o desempate acontece com a realização de uma partida extra, chamada de “replay”.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton: Sarkic; Semedo, Collins, Toti e Ait-Nouri; Lemina, Rúben Neves e Nunes; Traoré, Jiménez e Hwang (Gonçalo Guedes). Técnico: Julen Lopetegui.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Konaté e Tsimikas; Keita, Fabinho e Elliott; Salah, Gakpo e Carvalho (Darwin). Técnico: Jurgen Klopp.

WOLVERHAMPTON X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

Data: 17/01/2023 (terça-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: a definir