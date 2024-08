Wolverhampton x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Wolverhampton recebe no Molineux Stadium a equipe do Chelsea neste domingo (25) às 10h (horário de Brasília) pela 2ª rodada da Premier League. As equipes buscam a primeira vitória na competição já que perderam na estreia.

O time da casa perdeu de 2 a 0 para o Arsenal. Pelo mesmo placar, o Chelsea foi superado pelo Manchester City.

As equipes já se enfrentaram em 117 oportunidades, com 44 vitórias para os Blues, outras 43 para o Wolves e 30 empates. O último encontro aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2024, pela 23ª rodada da Premier League 2023/24, com o resultado de 4 a 2 para o Wolverhampton.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Disney+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Wolverhampton: Sá; Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri; Hwang, Lemina, João Gomes, Sarabia; Matheus Cunha, Larsen. Técnico: Gary O'Neil.

Provável escalação do Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Lavia; Madueke, Nkunku, Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA | WOLVERHAMPTON X CHELSEA

Competição: 2ª rodada da Premier League.

Data: 25 de agosto, sábado.

Local: Molineux Stadium.

Horário: 10 horas (de Brasília).