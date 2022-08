Willian treina e deve reforçar o Corinthians contra o Flamengo na terça-feira

O meia Willian pode ser a novidade do Corinthians para o duelo contra o Flamengo, na terça-feira (9), pelo jogo de volta das Quartas de Final da Libertadores, às 21h30 no Maracanã. O meia treinou na manhã desta segunda-feira, em atividade de posse de bola em campo reduzido e um exercício de posicionamento tático.

Desfalque de última hora contra o Flamengo, na rodada de ida das quartas de final da Libertadores, Willian não esteve entre os relacionados do Corinthians na noite de sábado, quando o time empatou com o Avaí. Depois da igualdade em 1 a 1 com a equipe catarinense, Vítor Pereira disse que ainda não pode confirmar se o meia-atacante, com dores musculares, terá condições de jogo, assim como o lateral-direito Fagner.

"No caso do Willian, nós vamos ter que ver se será possível utilizar no próximo jogo, e o Fagner ficou muito tempo fora e só agora está voltando. Por isso temos de gerir, se não volta a se lesionar, e as coisas estão mais ou menos assim. É chegar ao fim do jogo. Vamos ver em termos de carga, a sequência de carga dos últimos jogos, e ver quem estará em condições de enfrentar o Flamengo", afirmou o treinador corintiano.

Insatisfação

Depois da derrota por 2 a 0 para o time carioca em São Paulo, o resto da semana foi de muita especulação envolvendo o nome de Willian. Vítor Pereira foi perguntado se o jogador teria demonstrado algum tipo de insatisfação no dia a dia ou manifestado a vontade de deixar o Brasil.

Direto, o português se recusou a falar sobre o assunto. "Eu não posso responder. O fato de ele estar feliz ou não tem a ver com a família, acho eu. Ele também tem estado lesionado. Não sei, é uma situação que, sinceramente, eu não posso responder. Não posso garantir nada", limitou-se a dizer.

