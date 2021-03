Wellington Paulista ressalta busca do Fortaleza pelo título estadual e regional em 2021

A temporada 2021 para o Fortaleza inicia nesta quarta-feira (3), diante do CRB/AL, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. Após uma temporada conturbada e de muitos desafios, brigando para não cair no Brasileirão até a última rodada, Wellington Paulista acredita que o título do Cearense, ir até à final da Copa do Nordeste e permanecer na Série A, seria o dever cumprido do elenco tricolor ao final do ano.

“A gente começa o Campeonato Cearense querendo buscar o título, conquistar o tricampeonato, chegar à final da Copa do Nordeste, ir o mais longe possível na Copa do Brasil e, claro, chegar o mais longe possível também no Brasileirão, tendo como foco a permanência na Primeira Divisão e depois conquistar coisas maiores. Dessa forma chegaríamos ao dever cumprido ao final da temporada.”

O baixo rendimento na Série A do Campeonato Brasileiro deixou ensinamentos para o elenco tricolor. Para o atacante do Leão, a concentração é primordial para chegar ao êxito nas competições.

“Precisamos concentrar um pouco mais. Em alguns jogos falhamos dentro de casa, em outros não conseguimos sequer pontuar fora de casa. Então precisamos entrar mais concentrado, sabendo o que temos que fazer, para conquistar as vitórias, pois será importantíssimo para essa temporada 2021.”

A promessa de reformulação do presidente Marcelo Paz está sendo seguida. Na última semana, o Fortaleza anunciou o desligamento do zagueiro Roger Carvalho, do lateral Gabriel Dias, do volante Derley, além do atacante Ederson. E com isso, novas peças chegaram para agregar ao elenco tricolor: Éderson e Matheus Jussa (volantes), Lucas Crispim (meia) e Robson (atacante). Para o atacante Wellington Paulista o intuito tem que ser um só: ajudar o Fortaleza.

“Estão chegando jogadores importantes, alguns jogadores experientes, outros com rodagem em Campeonato Brasileiro. A gente espera que os jogadores que vierem possam nos ajudar e que venham com esse intuito de ajuda, de lutar e batalhar pelo ideal aqui no clube e esperamos esse retorno deles.”

O Fortaleza estreia na temporada 2021 nesta quarta-feira (3). Na Arena Castelão, o Leão enfrenta o CRB/AL, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, às 19h30. A Rádio Verdes Mares transmite