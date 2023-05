Volante Richard Coelho, do Cruzeiro, teria causado discussão entre apostadores; Entenda

O jogador, ex-Ceará e atualmento no Cruzeiro, envolvido no escândalo dos, teria sido o pivô de uma discussão entre apostadores que estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima

Em alguns prints divulgados é possível ver uma discussão motivada pela suspeita de que Richard Coelho estaria negociando com apostadores diferentes. O jogador chega até a ser apelidado de "sem vergonha", "pilantra" e "safado".

A discussão entre os apostadores feita em grupo de mensagens teria começado no dia 15 de outubro de 2022. Bruno Lopez, um dos apostadores, identificado como "BL" nas mensagens, avisou no grupo que "fechou com Richard" e se referiu ao jogador como "a cerejinha do bolo".

Depois desse anuncio, Bruno Lopez questionou abertamente se alguém estava repassando as informações sobre as apostas para terceiros e acusa o jogador de ser o responsável por vazar essas informações.

A preocupação do apostador consiste exatamente na quantia de dinheiro que iria receber pelo cartão amarelo aplicado contra Richard Coelho no jogo entre Ceará e Cuiabá em 2022, já que quanto mais apostas, menor a ODD e menor o retorno que os apostadores teriam.

Romario Hugo dos Santos, outro apostador envolvido passou a ser alvo de desconfiança dos integrantes do grupo. Este é uma das pessoas responsáveis pelo repasse do dinheiro aos jogadores, o pagamento dos atletas.

Legenda: Volante Richard Coelho teria causado discussão entre apostadores; Entenda Foto: Reprodução

"Até então ele tinha só o Richard, aí daqui a pouco apareceu com o Nino (Paraíba), aí daqui a pouco apareceu com todos jogadores nossos, caraio, é isso que não dá pra entender, entendeu? (...) Tem que chamar o Romário e trocar umas ideia (sic), mano", disse um dos investigados pelo MP-GO.

Após esse desentendimento, participantes do grupo optam por fazer a aposta, mas sem a presença do volante Richard Coelho. Enquanto conversam, um áudio é encaminhado no grupo, áudio este que seria atribuído ao outro apostador, Romarinho.

"Pega a visão, rapaziada, acabou de chegar o áudio pra mim aqui, é o Romarinho (risos), quem conhece sabe que é a voz dele, olha aqui ó, acabou de mandar aqui pro brother que trouxe o Richard, né? É o áudio do Romarinho" falou Bruno Lopez, o "BL".

Ao ficar ciente da situação, Bruno Lopez entrou em contato diretamente com Richard Coelho e o questionou sobre possíveis negociações do jogador com outros apostadores, suspeita prontamente negada pelo jogador, que afirmou que essa informação não passa de um boato.

"Durante a semana veio uns 3 nego (sic) querendo fechar algo comigo e não fecho com ninguém a não ser você, sou papo reto", explicou o volante ao apostador.