Vojvoda mantém invencibilidade contra Crespo e bom desempenho diante de estrangeiros no Brasil

O jogo entre Fortaleza e São Paulo pelas quartas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), foi mais um capítulo particular entre os técnicos argentinos Juan Pablo Vojvoda e Hernán Crespo. Compatriotas, se conhecem do país vizinho e possuem um tabu favorável ao treinador do Leão.

Nas quatro oportunidades que se enfrentaram à beira do gramado na carreira, Vojvoda manteve a invencibilidade: venceu em três momentos e empatou uma vez. O duelo ficou mais acirrado na temporada de 2021, com os embates entre os times tricolores pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

O primeiro encontro foi na Liga Argentina, com triunfo do Talleres contra o Banfield por 3 a 1. Um detalhe curioso é que, apesar das presenças curtas nas novas funções após as aposentadorias dos gramados, os agora treinadores tiveram o maior destaque inicial sob comando da mesma equipe: Defensa Y Justicia.

Histórico de Vojvoda x Crespo como treinadores:

Talleres 3 x 1 Banfield | Liga Argentina

São Paulo 0 x 1 Fortaleza | Série A

São Paulo 2 x 2 Fortaleza | Copa do Brasil

Fortaleza 3 x 1 São Paulo | Copa do Brasil

Estrangeiros no Brasil

Desde a chegada ao Brasil, Vojvoda teve sucesso no comando do Fortaleza. Em período curto de adaptação, deixou o clube no G-4 do Brasileiro, alcançou as semifinais da Copa do Brasil e ainda conquistou o Campeonato Cearense, no que foi o primeiro título da carreira de treinador.

Legenda: O argentino Hernán Crespo foi o maior adversário estrangeiro de Vojvoda no Brasil Foto: divulgação / São Paulo

Ao longo da passagem, o comandante também se deparou com treinadores estrangeiros, mas apresentou um saldo positivo no território nacional até agora. Ao todo, são sete duelos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas - aproveitamento de 61,9%.

Histórico de Vojvoda contra técnicos estrangeiros no Brasil:

06.06 - Ángel Ramírez (ESP): Fortaleza 5x1 Internacional | Série A

03.07 - António Oliveira (POR): Athletico-PR 2x1 Fortaleza | Série A

17.07 - Hernán Crespo (ARG): São Paulo 0x1 Fortaleza | Série A

07.08 - Abel Ferreira (POR): Palmeiras 2x3 Fortaleza | Série A

25.08 - Hernán Crespo (ARG): São Paulo 2x2 Fortaleza | Copa do Brasil

04.09 - Diego Dabove (ARG): Bahia 4x2 Fortaleza | Série A

15.09 - Hernán Crespo (ARG): Fortaleza 3x1 São Paulo | Copa do Brasil