Semifinal da Copa do Brasil premia crescimento do Fortaleza nos últimos anos e marcas históricas

O Fortaleza Esporte Clube está na semifinal da Copa do Brasil de 2021. Na temporada histórica, mais uma marca alcançada pela instituição centenária. E o resultado deve ser interpretado além do momento atual: a vaga inédita no enredo tricolor é a premiação dos últimos anos de evolução.

A equipe cearense pavimentou o caminho e o consolidou. O contexto deve vir com o título da Série B em 2018, a conquista da Copa do Nordeste em 2019, a participação na Sul-Americana em 2020 e o melhor 1º turno do futebol nordestino na Série A do Brasileiro na temporada vigente.

O processo envolveu estágios, escolhas corretas da gestão liderada pelo presidente Marcelo Paz e a manutenção do crescimento diante das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Nesta quarta-feira (15), o Fortaleza foi soberano contra o São Paulo e tomou a vaga com autoridade.

Marcas do Fortaleza nos últimos anos

2021: Semifinalista da Copa do Brasil (inédito para o clube)

2020: Participação na Copa Sul-Americana (inédito para o clube)

2019: Campeão da Copa do Nordeste (inédito para o clube)

2018: Campeão da Série B (inédito para o clube)

Legenda: O atacante chileno Ángelo Henríquez fez o primeiro gol pelo Fortaleza no jogo contra o São Paulo Foto: Kid Júnior / SVM

O placar de 3 a 1 foi merecido e poderia até ser criado antes do primeiro gol de Ronald, com chances desperdiçadas por Pikachu. No cenário das estratégias, bateu o rival quando apresentou imposição e intensidade, e ampliou o marcador com uma sequência de contra-ataques letais.

A receita milionária é um bônus a mais ao trabalho administrativo executado. A vaga entre os semifinalistas é o trunfo da equipe que busca se firmar como força emergente no G-4 do Brasileirão, mas o momento como um todo deve ser eternizado. O Leão é faminto por escrever história.

Em tempo: cada degrau conquistado está acima do planejado pela diretoria, que tinha como pretensão chegar nas oitavas de final. Dessa fase em diante é campo a ser desbravado. O Atlético-MG é o favorito na semifinal, sem dúvida, mas o Fortaleza chegou e pode sonhar.

Em tempo II: de todos os recortes listados, um fundamental é o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, um dos melhores trabalhos no futebol brasileiro contemporâneo. O comandante surpreendeu na escalação, executou mudanças e dominou o São Paulo do compatriota Crespo.