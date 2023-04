Vojvoda exalta renovação de Tinga com o Fortaleza, e atleta declara: 'Amo vocês, torcida de Leais'

Juan Pablo Vojvoda celebrou a permanência do capitão Tinga no Fortaleza em coletiva de imprensa após a vitória diante do Águia de Marabá, na Copa do Brasil, na Arena Castelão. Pretendido pelo Cruzeiro, o lateral-direito acertou a renovação com o Leão do Pici até 2026. O anúncio do acerto foi feito pelo clube pouco antes do jogo, nesta terça-feira (11).

“O Tinga é o capitão do time, conhece muito a cultura, a história e o que vivemos no dia a dia do Pici. É um jogador que estou feliz também porque ele vai continuar conosco. Ele está feliz e isso é o importante. Mas agora é, como sempre digo, é uma concorrência interna. Joga quem está melhor e que eu considero que necessita ou que está nas melhores condições para cada partida. Ele entende muito bem isso. E o Tinga é um jogador que já nos conhecemos há mais de dois anos e estou feliz, repito”, disse o treinador tricolor.

O lateral, que também atua como zagueiro, acumula títulos defendendo a camisa tricolor. Ao todo, são nove taças levantadas: Campeão Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), Campeão Série B (2018) e Copa do Nordeste (2019 e 2022). Nas redes sociais, o ídolo tricolor também comemorou a permanência no clube cearense.

"Alegria imensa em continuar escrevendo essa linda historia com o manto que eu tanto AMO do nosso FORTALEZA. Seguirei me doando e me cobrando ainda mais, para conquistarmos nossos objetivos. Gostaria de agradecer a cada torcedor, por todas as mensagens de carinho que recebi, tenha a certeza que isso contribuiu muito pela minha permanência! Amo vocês, torcida de LEAIS! Seguiremos juntos, por muito mais!", escreveu Tinga.

O Fortaleza enfrenta o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro neste sábado (15), a partir das 18h30, na Arena Castelão.

