Vojvoda destaca foco do Leão em decidir a Sul-Americana: 'Desde a primeira fase era nossa missão'

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na véspera da final da Copa Sul-Americana contra a LDU neste sábado (28), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). O técnico tricolor destacou a força do grupo do Fortaleza e ambição pelo título inédito desde o início da campanha.

“É um orgulho para todos nós estar nesta final. Essa competição tem muita importância a nível internacional por toda América do Sul. Estamos em um momento único do nosso clube e vamos fazer de tudo para conseguir o objetivo. Desde a primeira fase, essa era nossa missão, nossa vontade de querer continuar nessa competição, uma competição muito bonita para jogar e conseguimos jogar a partida final, que era o objetivo inicial”, disse.

'Elenco cascudo'

Para Vojvoda, o elenco está pronto para a decisão, por ter passado por momentos importantes ao longo da caminhada.

“É um grupo acostumado a momentos importantes. Quando falo de momentos importante, são momentos bons e ruins, como aconteceu em ano passado, com a experiência da Libertadores e de estar na última posição do Campeonato Brasileiro e sairmos. Todas essas características vão forjando o espírito de uma equipe”, explicou.

Adversário

Por fim, o treinador citou algumas características da equipe equatoriana.

“É uma equipe que tem um bom diferencial físico, principalmente, com jogadores rápidos e potentes. Também tenho que falar da qualidade dos laterais. Um meio-campo com dois volantes interessantes, que conheço porque são da minha nacionalidade. Tudo isso é uma análise prévia”, finalizou ele.