Vojvoda analisa estreia do Fortaleza com vitória na Copa do Nordeste: 'continuaremos evoluindo'

O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a vitória do Fortaleza por 2 a 0 diante do Campinense no PV, começando a Copa do Nordeste com o pé direito no último sábado (21).

"Tivemos muita posse de bola, trabalhamos bastante a construção de jogo, mas nos últimos metros, temos que definir. É difícil, mas o time conseguiu ganhar o jogo, que é o principal, e nós continuaremos evoluindo", disse ele.

O treinador também ressaltou o 3º jogo na temporada sem sofrer gols. A equipe já havia vencido Iguatu e Caucaia sem ser vazada.

"É sempre importante manter nossa trave em zero. Também é importnte começar esta competição que para nos é especial, pois no passado tivemos a possiblidade de ganhar essa competição. e começar deste jeito é sempre bom pra gente".

Legenda: O Fortaleza venceu o Campinense no PV em jogo que dominou até o fim Foto: Thiago Gadelha / SVM

Jogos semelhantes

O treinador do Leão avaliou os 3 jogos que o time fez na temporada e achou similaridades, com adversários de postura defesiva.

"Os três primeiros jogo tiveram cenários similares. Encontramos adversários muito pegados, mas isso foi um desafio para a gente. Vamos encontrar adversários nessa parte do ano, com postura mais defensiva. E temos que encontrar soluções. É difícil, mas temos capacidade para procurar e dispomos de jogadores com qualidade para quebrar essas linhas defensivas", disse ele.

Rodízio de jogadores

Nos 3 jogos que o Leão fez em 2023, o treinador mudou a formação, com intenso rodízio de jogadores. Vojvoda explicou as mudanças e disse que elas serão feitas até o fim da temporada.

"Estamos com um grupo de 30 ou 32 jogadores, mas temos o Moisés lesionado e vamos incorporar um ou dois jogadores mais. Vamos incorporar alguns jogadores do sub-20. São muitas competições e vamos precisar de um número amplo de jogadores. A rotatividade continuará o ano todo".

Sobre contratações, o treinador argentino informou que o clube ainda procura reforços.

"Continuaremos trabalhando com a diretoria e analisando jogadores que possam chegar ao Fortaleza. Há posições que precisamos reforçar".