Fortaleza x Campinense: veja horário, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo neste fim de semana contra o Campinense, dessa vez pela Copa do Nordeste. As equipes vão jogar no estádio Presidente Vargas (PV) a partir das 17h30 (horário de Brasília). O Leão busca estrear com pé direito no torneio regional ao qual é o atual campeão.

Nos dois jogos que já disputou em 2023, pelo estadual, o Fortaleza saiu vitorioso. Venceu o Iguatu por 2x0 e o Caucaia por 1x0. Ainda em ritmo de pré-temporada, Juan Pablo Vojvoda vem alterando seus times e rodando os jogadores na titularidade.

Para este sábado, o jogador já tem dois desfalques garantidos: Moisés (fora por pelo menos 2 meses) e Lucas Crispim (retorno em 10 dias). O zagueiro Emanuel Brítez é dúvida, saiu sentindo o quadrícpes na última partida e pode ficar de fora.

Já o Campinense vive um início de temporada mais irregular. A raposa disputou três partidas pelo campeonato paraibano e soma uma vitória, uma derrota e um empate.

O treinador Leston Júnior adimitiu o favoritismo para o rival cearense, mas disse que sua equipe pode surpreender. O time campeão de 2013 ainda busca quebrar um tabu: não vence em estreia de Copa do Nordeste desde 1999, há 24 anos.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza: F. Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi, Pikachu, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Samuel; Galhardo e Pedro Rocha. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Campinense: Samuel, Railan, Wendel, Anderson Alagoano e Wesley; Rogério, Diego Viana e Dieguinho; Marcelinho, Felipe Araújo e Willian Anicete. Treinador: Leston Júnior.

Ficha técnica | Fortaleza x Campinense

Onde: Presidente Vargas

Dia: 21/01/2023

Horário: 17h30