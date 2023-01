Alvo do Fortaleza, Bruno Zapelli seguirá no Belgrano em 2023

Alvo do Fortaleza para 2023, o meio-campista Bruno Zapelli, de 20 anos, seguirá no Belgrano por mais seis meses. A decisão de manter a promessa argentina é exclusivamente desportiva. A informação é do jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports.

O jornalista ainda revelou que Zapelli sente-se confortável no Belgrano e que não forçaria saída do clube. Desde 2021 no time principal, disputou 70 partidas, com três gols marcados.

Pelo clube, o meio-campista contribuiu para o retorno do Belgrano à elite do futebol nacional, além de ajudar na conquista do título da Série B do Campeonato Argentino.

A vinda de Zapelli serviria para suprir a ausência de Christian Bernardi, que teve vínculo rescindido com o clube após 14 dias do anúncio, em virtude de um problema no sistema cardíaco decorrente da Covid-19. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o clube tricolor estava disposto a pagar US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões) para contratar a promessa argentina.