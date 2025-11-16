Diário do Nordeste
Vitória do Santos contra Palmeiras complica Fortaleza na briga contra o rebaixamento

Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Jogada
Legenda: Neymar retornou este ano para o Santos pensando na Seleção Brasileira
Foto: Raul Baretta / Santos

A vitória do Santos sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na Vila Belmiro, neste sábado (15), tem impactos que vão muito além de respiro para o Peixe, ela pode pesar diretamente na luta do Fortaleza para se manter na Série A.

Com gol no final da partida marcado por Rollheiser, o Santos conseguiu um triunfo decisivo, deixando a zona de rebaixamento e ultrapassando o Vitória na tabela, alcançando 36 pontos. Além disso, o Palmeiras sofreu um duro golpe: perdeu a liderança do campeonato para o Flamengo.

COMPLICOU PARA O LEÃO

Para o Fortaleza, a vitória do Santos é um baque. Antes do resultado, as projeções de risco de rebaixamento já eram alarmantes: segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time de Palermo tinha probabilidades muito elevadas de cair. Alguns levantamentos chegam a apontar chances de rebaixamento para o Fortaleza superiores a 90%. Paralelamente, a probabilidade de permanência do Santos na Série A subiu para 73%.

Por sua vez, o risco de queda do Fortaleza, que já era alto, ficou mais grave com mais um concorrente direto escapando da zona de rebaixamento.

O Tricolor entra em campo na próxima quinta-feira (20), contra o Bahia, fora de casa.

