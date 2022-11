Vitor Belfort explica gafe após post em apoio a Bolsonaro: 'dias corridos'

Após a vitória de Lula nas urnas, o ex-campeão do UFC Vitor Belfort compartilhou uma notícia falsa sobre um general fictício das Forças Armadas chamado "Benjamin Arrola". O nome tem duplo sentido e, por isso, o lutador foi alvo de piada nas redes sociais. Nesta terça-feira (8), respondeu a gafe de forma irônica em vídeo publicado no Instagram.

"Se você não sabe, agora vai saber, dia 19 de novembro eu vou estar lutando. Estou treinando tão duro... Gente, a única solução para o Brasil é esse general aparecer. O general 'Benjamin Arrola', ele precisa aparecer. A Justiça acabou no Brasil, a gente está refém", disse.

No vídeo, ainda acrescentou: "a pergunta é: será que esse general vai aparecer ou não? Você sabe onde ele se encontra?".

Na legenda da publicação, o lutador provocou o influenciador e youtuber Felipe Neto. "Felipe Neto, pelo visto você já encontrou o General e não largou a mão dele".

Apoiador de Bolsonaro

Vitor é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e, conforme o Uol, chegou a fazer campanha para que o presidente conquistasse a reeleição, mesmo morando nos Estados Unidos há anos.

No entanto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições no dia 30 de outubro com 50,87% dos votos. Com a vitória do petista, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a tentar reeleição e não obter êxito desde a redemocratização do Brasil.