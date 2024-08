Visando o Novorizontino, Rafael Ramos destaca pontos que Ceará precisa melhorar na Série B

Ceará e Novorizontino se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta segunda-feira (26). Em 22 jogos no torneio, o Vovô sofreu 39 gols, o que deixa o Alvinegro com a quinta pior defesa da Segundona. Pensando no confronto e nesses números, o lateral-direito Rafael Ramos falou o que a equipe precisa fazer para sair do topo desse ranking negativo.

"Eu não vejo esses erros graves da parte defensiva individuais ou coletivas. Sei que, às vezes, é nos pequenos detalhes ou nas bolas paradas, com uma distração, e isso está a nos custar muito caro. Na outra parte, às vezes para fazermos gols demora muito mais. Nós fazemos gols, mas pelas oportunidades que temos poderíamos fazer mais e parece que, às vezes, vão uma vez até a nossa trave e fazem um gol por uma distração, mas temos que ajustar esses pequenos detalhes e tentar baixar o número de gols sofridos porque isso faz diferença no final"

comentou.

Se na defesa o time não vem conseguindo desenvolver o seu melhor futebol, o ataque resolve na frente. Isso porque o time do Vovô tem os melhores números do torneio quando o assunto é bola na rede adversária. São 35 gols, colocando o time de Léo Condé no topo do ranking, superando times como Santos e Goiás.

Legenda: Erick Pulga tem sido um dos destaques do ataque do Ceará nesta temporada Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O português comentou também sobre esse bom momento que vive o time do Ceará no aspecto ofensivo, e disse que graças a esse aspecto, o Ceará permanece bem na briga pela parte de cima da tabela.

“Nós conseguimos ver e analisar que temos o melhor ataque e sabemos que, se não tivéssemos feito tantos gols, isso poderia fazer diferença até na tabela. Com certeza ia fazer. É algo que nos incomoda", pontuou.

O jogo

O Ceará entra em campo novamente nesta segunda-feira (26) pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. O adversário é o Novorizontino, às 21 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O Vovô ocupa a oitava posição da Segundona, enquanto a equipe paulista é a líder até o momento.