Vina é baixa no Ceará contra o Sampaio Corrêa; veja boletim médico do clube

O meia Vina ficou fora da lista de relacionados do Ceará para o jogo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado (4), no estádio Presidente Vargas (PV), às 17h30, pela Copa do Nordeste. Segundo o boletim médico do clube alvinegro, o camisa 29 aprimora a parte física após apresentar uma leve dor no púbis.

O problema também o tirou de alguns treinos no CT de Porangabuçu. Na última terça (31), o meio-campo foi ausência no empate em 1 a 1 com o Ferroviário, no PV, pelo Estadual. Em coletiva, o técnico Gustavo Morínigo revelou que o atleta não estava 100% para a partida.

Na temporada de 2023, Vina participou de três jogos, sempre como titular, e soma uma assistência. Em campo, foi utilizado principalmente mais avançado, como “Falso 9”, no 4-2-3-1.

DM DO CEARÁ

O Ceará atualizou o departamento médico neste sábado (4). O Boletim do Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube listou quatro atletas: os zagueiros Luiz Otávio, o lateral-direito Michel Macedo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o meia Vina. Veja mais detalhes:

Boletim do CESP deste sábado (4)