Villarreal x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Villarreal e Real Madrid entram em campo nesta quinta-feira (19), às 17h de Brasília, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP), para disputar as oitavas de final da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Villarreal disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 28 pontos em 17 rodadas disputadas.

O Real Madrid também disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 38 pontos em 16 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN 4 e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villarreal: Reina; Cuenca, Albiol, Torres e A. Moreno; Capoue, Morlanes e Parejo; Chukwueze, Moreno e Pino. Técnico: Quique Setién.

Real Madrid: Andriy Lunin; Carvajal, Eder Militão, Nacho e Mendy (Odriozola); Kroos, Camavinga e Ceballos; Rodrygo, Asensio e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

VILLARREAL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)

Data: 19/01/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)